Nouveau record du monde établi par l'Américain Gene Dykes



L'Américain Gene Dykes a battu ce samedi le record du monde du marathon des plus de 70 ans, en courant celui de Jacksonville, en Floride, en un chrono de 2h54.23. Soit une moyenne de 4'08 au kilomètre durant 42,195 bornes!

Le précédent record datait de 2003 (2h54.48) et avait été signé par le Canadien Ed Whitlock, le premier septuagénaire à courir un marathon sous la barre symbolique des trois heures et qui est décédé en 2016 à l'âge de 83 ans.

« Ma première pensée a été que cela libère vraiment mon emploi du temps pour l'année prochaine», a glissé Gene Dykes à Runner's World une fois la ligne d'arrivée franchie.

© dr



Le coureur de Philadelphie est un véritable phénomène dans la catégorie des masters. Son secret? Il n'a débuté la course qu'à 58 ans. Sa progression fut ensuite rapide. Voici un peu plus d'un, il ne valait cependant "que" 3h29 sur marathon avant d'augmenter sa charge et sa qualité d'entraînement pour réussir son récent exploit.

A signaler qu'il s'était déjà attaqué sans succès à ce record voici deux mois à Toronto, réalisant un chrono de 2h55.28 tout de même.

Gene Dykes va désormais continuer à courir, notamment sur des distances ultras, sur route ou en trail. Tout simplement...