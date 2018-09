Dimanche, c'est la journée sans voiture. L'occasion pour les 4 plus grands clubs bruxellois de course à pied de marquer le coup





La 40e édition des 20 Km de Bruxelles, c'est pour le mois de mai prochain. En attendant, certains amateurs de course à pied profiteront de la journée sans voiture de ce dimanche dans la capitale pour prendre possession du parcours... à l'envers.

Pas que le BIIAC, le RCB Racing Bruxelles, le Royal Excelsior club et Sportivamente, soit les 4 plus grands clubs de course à pied de Bruxelles, iront à reculons mais bien qu'ils feront le trajet inverse des 20 Km

"Chacun à son rythme"

"Commencer par descendre cette avenue de Tervueren qui nous a fait tant souffrir en mai dernier, notre course se terminera en remontant la rue de la Loi jusqu’aux arches du cinquantenaire, tel sera le tracé de cette course particulière", indique Emmanuel Foulon, pour l'organisation de cet événement totalemenent gratuit. "L'idée est de faire son footing dominical de manière originale: une même course, une même distance mais avec une perspective totalement différente. Elle constitue également une opportunité d'entrainement pour les milliers de joggeurs qui participeront, quelques semaines plus tard au marathon et semi-marathon de Bruxelles."

Chacun pourra parcourir la distance à son rythme. Et les adaptes de vélo ou roller sont les bienvenus pour suivre le groupe.

"Pour ceux à qui 20km, ça fait peur, un groupe se contentera de longer le Bois de la Cambre pour ne faire "que" 15 km, tout en goutant au plaisir de l’arrivée au mythique Cinquentenaire."

Le rendez-vous est fixé dès 10h en-dessous des arcades du 50naire avec départ à départ à 10h30. "Avec un dossard des 20 Km à l'envers", rigole Emmanuel Foulon.