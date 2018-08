Le Marathon de Namur 2019 se tiendra le dimanche 12 mai en matinée. La date a été confirmée par les organisateurs ce jeudi.

L’épreuve, qui se décline également en un semi-marathon, avait connu un gros succès pour sa première édition en avril dernier.

On soulignera que le Marathon de Namur ne sera donc plus en concurrence avec le marathon d’Anvers, plus gros événement du genre en Belgique. Ce dernier est en effet programmé en 2019 le 28 avril.

"L'objectif, après la première édition, sera d'attirer des coureurs au-delà des frontières de la Wallonie et de la Belgique", avait souligné Nicolas Bonomi, pour l'organisation, en avril dernier.