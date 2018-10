Le départ de la 4e édition de la course bruxelloise sera donné ce samedi à 14h30





La quatrième édition de la Brussels Canal Run, cette course qui, comme son nom l’indique, est organisée autour du canal, traversera les communes de Molenbeek et Anderlecht avec l’ambition de donner une meilleure image d’un quartier qui souffre de sa réputation négative. Une course familiale avant tout, comme l’a toujours voulu son organisateur, Jef Van Damme.

Jef Van Damme, comment est née la Brussels Canal Run ?

"Aucun événement sportif n’étant organisé le long du canal et comme il y a peu de courses dans le nord-ouest de Bruxelles, nous souhaitions y remédier. Notre second objectif était de mettre en valeur ces quartiers qui sont méconnus et qui souffrent d’une image trop négative. Nous voulions faire découvrir ces coins autrement, en montrant que des gens y vivent et qu’ils en valent la peine."

Comment peut-on décrire l’esprit de cette course ?

"La Brussels Canal Run est avant tout familiale. Bien entendu, elle est sportive avec de vraies distances et certains participants qui viennent pour faire un chrono. Mais à côté de ça, l’événement se veut accessible à tous avec une ambiance conviviale où la famille trouve sa place."

Peut-on s’attendre à des nouveautés ?

"Les joggeurs auront la chance de passer dans un site industriel avec un passage sous une grille de 20 mètres qui s’annonce impressionnant. La traversée du site COOP sera également surprenante. Différentes activités seront prévues à côté de la course. On continue de grandir."

Un développement salué par… les autorités européennes ?

"Nous sommes désormais soutenus par l’Europe, dans le cadre des 30 ans de FEDER. Ils ont décidé de se focaliser sur la zone du canal et soutiennent notre course en mettant en valeur quelques projets qui longent le parcours."

Combien de personnes attendez-vous ?

"On espère attirer un millier de coureurs, comme nous l’avions fait l’année dernière."

Est-il toujours possible de s’inscrire ?

"Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’à ce vendredi dans la journée. Mais il sera possible de s’inscrire sur place, le jour de la course, avant 13 h 30."





>>> Infos et inscriptions.