C’est au pas de course ou à la marche que vous pourrez découvrir les moindres recoins de la cité du Doudou ce dimanche 21 octobre. Le DH Mons Urban Trail revient pour une cinquième édition et promet une fois de plus son lot de surprises.

Chaque année en effet, les organisateurs se remuent les méninges pour surprendre les participants. Si dans de grandes villes comme Anvers ou Bruxelles, les organisateurs peuvent se permettre de déménager le parcours pour innover, difficile de quitter le cœur historique d’une cité comme Mons. Le départ se fait toujours sous le Passenger, célèbre sculpture d’Arne Quinze. Quant à la ligne d’arrivée, elle sera à nouveau franchie sur la Grand-Place. Mais entre ces deux points, des découvertes inattendues jalonneront la course.



Plusieurs nouveautés

Un parcours de 5 ou 10 kilomètres emmènera ainsi les participants à la découverte de Mons, sous un jour nouveau. Des bâtiments d’ordinaire fermés au public ouvriront ainsi leurs portes. D’autres laisseront exceptionnellement les traileurs accéder à leurs coulisses. Parmi les nouveautés de cette édition, nous retrouverons notamment l’hôtel Dream. L’ancien couvent du XIXe siècle devenu par la suite une chapelle a depuis cédé sa place à un hôtel 4 étoiles que les coureurs pourront parcourir le 21 octobre. Autre lieu inédit, les Halles du Manège, ce vaste marché couvert qui promeut les bons produits du terroir, juste en face du palais de justice. Enfin, ceux qui n’en avaient pas encore poussé la porte pourront découvrir à quoi ressemble l’Alhambar, le nouveau place to be montois qui a ressuscité l’un des lieux les plus mythiques de la cité du Doudou.

Ajoutons à cela les traditionnels hôtel de ville, théâtre royal et autres musées. Le tout dans une ambiance particulièrement festive. Car rappelons-le, il n’y a officiellement pas de chronomètre au DH Mons Urban Trail. Ceux qui le souhaitent peuvent évidemment tester leurs limites. Mais le but est avant tout de passer un bon moment entre amis en profitant des trésors cachés de Mons.

La collaboration entre les organisateurs et les autorités communales est d’ailleurs excellente sur cet événement qui dépasse le cadre sportif pour flirter avec la culture et le tourisme. "Nous avons de bonnes relations avec la Ville de Mons", confirme Léopold de Vaucleroy, pour Golazo. "Les autorités sont contentes de pouvoir accueillir cet événement qui offre une vitrine sur Mons et permet à un tas de gens de découvrir la ville. Certains participants viennent d’ailleurs de très loin."

Ajoutez-y de nombreuses animations le long de l’épreuve, un petit-déjeuner et un t-shirt offerts ainsi qu’un soutien à Plan international Belgique… Vous l’aurez compris, ce ne sont pas les bonnes raisons qui manquent pour participer au DH Mons Urban Trail.





Infos: Les inscriptions peuvent déjà se faire en ligne sur le site http://www.sport.be/monsurbantrail/2018/fr/. Ou le matin même du DH Mons Urban Trail, sur place.