Ils étaient près d’un millier ce dimanche matin à prendre le départ de la sixième édition de la DH Mons Urban Trail. Après quelques échauffements pour se mettre en jambes et se réchauffer alors que les températures étaient encore basses, les participants se sont élancés pour prendre d’assaut les ruelles montoises et franchir les portes de lieux incontournables de la Cité du Doudou.

Au fil des années, l’événement a gagné en notoriété. Il faut dire que le concept a de quoi séduire tous les publics. Sport, culture, tourisme et amusement sont en effet les maitres-mots de ce running particulier, à faire en courant ou en marchant. « Changer le parcours est plus facile dans une ville comme Bruxelles ou Anvers. À Mons, le centre-ville est plus petit. Mais à côté du théâtre royal ou encore de l’hôtel de ville, nous tentons de proposer de nouvelles étapes chaque année », explique Léopold de Vaucleroy.

C’est ainsi que ce dimanche, l’Alhambar, l’hôtel Dream ou encore le Delhaize installé à la rue de Nimy ont ouvert leurs portes aux joggeurs. « Ce sont des lieux que les participants sont heureux de (re)découvrir sous un autre angle. Nos partenaires sont généralement ravis de nous accueillir. Pour certains lieux, c’est aussi de la visibilité et donc une opportunité commerciale. Certains participants en parlent autour d’eux et y reviennent plus tard parce qu’ils ont apprécié l’endroit, l’ambiance. »

Au total, ce sont 24 étapes qui composaient le parcours de 10 kilomètres contre 15 pour la distance de 5 kilomètres. Citons un passage par les Halles du Manège, Arsonic, le Mundaneum, la Maison Losseau, l’Académie de Musique, les Ateliers des FUCAM la Maison du design, l’Université de Mons, le Beffroi, le musée du Doudou, le jardin du Mayeur, l’hôtel de ville, le théâtre Royal, les Beaux-Arts ou encore le conservatoire Royal.

« En termes de participation, c’est une belle édition. Nous accueillons beaucoup de Montois, preuve que même les gens qui connaissent la ville sont intéressés par ce que l’on propose. Nous sommes ravis de constater que notre Urban Trail plait tant aux locaux qu’aux personnes qui viennent de plus loin et qui découvrent parfois pour la première fois la ville de Mons. » Pour permettre la bonne organisation de la course, une centaine de bénévoles s’y implique.