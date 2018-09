Près de 800 coureurs ont pris le départ de la 8e édition des 10 km de Lasne

Les joggeurs avaient rejoint en masse le Centre sportif de Maransart à Lasne pour la 8e édition des 10 km de Lasne. Avec la présence de Justine Henin, présente en famille pour représenter son association Justine For Kids, l’événement est un moment attendu à cette époque de l’année.

Pour cette 8e édition, ils étaient près de 800 au départ, prêts à affronter un parcours pas si évident que ça. Et sur le tracé lasnois, c’est un habitué de la course qui s’est imposé, Nicolas D’Harveng bouclant les 10 km en 35 minutes et 5 secondes.