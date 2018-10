Deux jours après le marathon de Bruxelles, ses participants sont de plus nombreux à s'étonner, voire même à gronder, de ne toujours pas avoir accès aux classements des différentes courses





Le marathon de Bruxelles a eu lieu ce dimanche. Outre le 42,195 km, figuraient aussi au programme un semi-marathon et un 5 km. L'épreuve bruxelloise a réuni au total 14.000 coureurs.

Plusieurs d'entre eux nous ont fait part de leur étonnement suite à l'absence de publication d'un classement général sur le site de l'organisation.

Alors certes, chacun peut consulter son résultat individuel en introduisant son nom ou son numéro de dossard, mais aucune trace donc des classements complets. L'inscription ayant un certain coût, beaucoup ont du mal à comprendre qu'ils ne puissent avoir en retour ce service disponible partout ailleurs.

Nous avons évidemment pris le soin de contacter l'organisateur, en l'occurrence Golazo. Mais jusqu'à présent, nos demandes d'explications sont pour ainsi dire restées lettre morte. Tout au plus se contente-t-on du côté de chez Golazo de nous répondre que les résultats ne seront pas diffusés, « pour des raisons de confidentialité».

Nous avons aussi essayé d'en savoir plus, en contactant un responsable de Chronorace, la société chargé du chronométrage.

« Notre position est délicate », déclare Christian Lemasson, de cheze Chronorace. « Nous sommes engagés par les organisateurs. Ceux-ci ont le droit de décider ce qu'ils font des données que l'on produit pour eux. En règle générale, nous sommes engagés pour produire des résultats et les rendre public de facon rapide, claire et simple. Nous avons toujours voulu fournir un service plaisant au coureurs, pour que les organisateurs nous engagent. »

Et Christian Lemasson d'ajouter. « D'un autre côté, nous recevons tous les jours des plaintes de participants étant d'une agressivité extrême, le mot est faible, qui s'offusquent sur le fait qu'on ose publier leur nom dans un classement. De notre point de vue, course implique classement. Sinon, cela ne s'apelle plus une course. Certains, coureurs ou organisateurs, pensent autrement. Dommage, c'est une autre époque. »