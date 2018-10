Aucun classement général n'a été publié pour les courses du Marathon de Bruxelles, certains coureurs s'en sont étonnés



Le marathon de Bruxelles a eu lieu ce dimanche. Outre le 42,195 km, figuraient aussi au programme un semi-marathon et un 5 km. L'épreuve bruxelloise a réuni au total 14.000 coureurs.

Plusieurs d'entre eux nous ont fait part de leur étonnement suite à l'absence de publication d'un classement général sur le site de l'organisation. L'organisateur, Golazo, a lui-même reçu beaucoup de retours en ce sens.

Sur le site de l'organisation, chacun peut consulter son résultat individuel en introduisant son nom ou son numéro de dossard, mais aucune trace donc des classements complets.

"Avec les nouvelles lois européennes, nous ne pouvons plus faire n'importe quoi"

Golazo a tenu à expliquer sa position: "Nous avons eu plusieurs demandes avant la course de personnes ne souhaitant pas que leur nom apparaisse dans une liste globale de résultats. Après discussion avec notre service juridique, nous avons pris la décision de publier les classements de façon individuelle sur notre site, c'est-à-dire qu'il est possible de trouver son résultat en tapant son nom ou le numéro de son dossard. Mais aucune liste n'est et ne sera en effet disponible", explique Greg Broekmans, pour Golazo.

Et d'ajouter: "Avec les nouvelles lois européennes, nous ne pouvons plus faire n'importe quoi à ce niveau. Même si je comprends qu'une minorité de coureurs souhaitent avoir une liste globale, il ne nous était pas possible de la fournir sur un tel événement vu les circonstances."

Du côté du fournisseur de résultats, on ajoute: « Notre position est délicate », déclare Christian Lemasson, de chez Chronorace. «Les organisateurs ont le droit de décider ce qu'ils font des données que l'on produit pour eux. En règle générale, nous sommes engagés pour produire des résultats et les rendre public de facon rapide, claire et simple. Nous avons toujours voulu fournir un service plaisant au coureurs, pour que les organisateurs nous engagent. »