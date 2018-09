Pierre Denays a remporté la course chez les hommes, Pauline Selleslagh s'est imposée chez les dames

Une course en soirée dans les rues de Schaerbeek, voilà ce que proposaient les organisateurs des 10,30 km de Schaerbeek ce vendredi. Un concept qui a séduit les joggeurs puisqu'ils étaient plus de 1.100 à s'élancer dans les rues schaerbeekoises pour un moment convivial et festif avant tout.

D'un point de vue plus sportif, on pointe la victoire de Pierre Denays chez les hommes en 29 minutes et 35 secondes alors que Pauline Selleslagh s'est montrée la plus rapide chez les dames avec un chrono de 37 minutes.