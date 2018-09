Plus de 30 nationalités ont accompli avec succès samedi leur marathon-relais autour du stade Roi Baudouin. Chez les femmes, The Yellow Armada de Sophie Van Accom a signé un nouveau record de Belgique.



La combinaison d'un agréable soleil automnal et d'un marathon-relais dans et autour du stade Roi Baudouin: la tradition se faite elle aussi une place au soleil. Comme ce fut le cas lors des années précédentes, les athlètes ont été encouragés samedi midi à chausser leurs baskets par un soleil généreux pour la 15e édition du Brussels Ekiden, marathon-relais.

Le Chiquita Kids Run a permis à 250 enfants de lancer cette grande journée sportive bruxelloise. A 13h, le coup d'envoi de la 15e édition de l'Adecco Brussels Ekiden a été donné avenue du Marathon. 1.250 équipes ont attiré sur le plateau du Heisel un contingent de 7.500 athlètes. Six membres de chaque équipe devait se confronter à un parcours vallonné de 5, 10, 5, 10, 5 puis 7,195 km afin d'accomplir ensemble la distance mythique du marathon.



Plus de 30 nationalités

La renommée internationale de l'Adecco Brussels Ekiden ne cesse de grandir. Samedi, des coureurs de plus de 30 pays étaient au départ de l'épreuve. Adecco a notamment rassemblé des sportifs en provenance de toute l'Europe dans la capitale de l'Europe. L'Union Européenne a également aligné plusieurs équipes au départ.

"Le sport joue un rôle important dans notre philosophie d'entreprise", avance Nico Reeskens, CEO Country Manager The Adecco Group Belgium. "Non seulement en Belgique, mais dans chaque pays au sein de The Adecco Group. Nous sommes dès lors très satisfait que nos collègues internationaux se déplacent si volontiers pour l'ekiden. C'est un événement fantastique afin de motiver nos collaborateurs, clients, relations et travailleurs intérimaires." Sans compter que les coureurs Adecco ont soutenu via leur défi sportif l'organisation de solidarité internationale 'Plan International'.

© DEMOULIN BERNARD





Record de Belgique pour les femmes, quatre à la suite pour Kimeli

Cette édition anniversaire a été fêtée comme il se doit. Chez les femmes, The Yellow Armada de Sophie Van Accom a établi un nouveau record de Belgique. La dernière concurrente, Sophie Van Accom, a franchi la ligne sur la piste du stade Roi Baudouin en 02:28:49, soit une amélioration de plus de deux minutes par rapport au précédent record (2:31:11). "Super", s'est exclamé l'athlète de 29 ans originaire de Flandre-Orientale. "J'avais quelques craintes par rapport au record car je ne m'entraîne que depuis une dizaine de jours, mais mes équipières étaient persuadées d'y parvenir."

Chez les hommes, la victoire est revenue à Willsports.be ProTeam de Isaac Kimeli. Ce dernier a atteint l'arrivée en 2:07:51, une petite minute au-delà du record de Belgique. Pour Kimeli, il s'agissait déjà de la quatrième victoire d'affilée à l'Adecco Brussels Ekiden.





Classement des entreprises

L'Adecco Brussels Ekiden est un événement de teambuilding idéal pour les entreprises. Ce fut à nouveau le cas samedi avec plus de 100 entreprises participantes. La victoire dans le classement des entreprises est revenue à Pfizer dans le temps de 2:34:34.

Cette grande journée sportive s'est clôturée par une petite fête devant le stade Roi Baudouin. Partyshakerz & Sasko se sont chargés du son et de l'ambiance.

Pour plus d'infos: www.adeccobrusselsekiden.be