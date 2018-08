Un boulot dans une enseigne belge de course à pied, un appartement à Etterbeek qu’il partage avec sa compagne et une passion affirmée pour les sports d’endurance. Ce profil pourrait être celui de bien des coureurs que l’on retrouve aux quatre coins du pays. Mais Ralph Mesquita, 26 ans, n’est pas de ceux-là. Le Belgo-Brésilien aime à surprendre, à se surprendre. Son niveau pourrait lui permettre d’aller glaner sans trop de soucis de nombreux trophées sur les courses régionales mais son truc à lui, c’est justement de ne pas suivre le troupeau. En 2017, Ralph Mesquita avait traversé l’Europe du nord au sud en courant, accumulant plus de 5.000 km (!) durant l’été pour sensibiliser à l’obésité infantile. Voici quelques mois, sa venue, de nuit et en courant à Namur depuis Bruxelles avait fait grand bruit, avant de boucler dans la foulée le premier marathon de la capitale wallonne en 2 h 54.

Ce ne sont là que deux exemples parmi ces nombreux "délires". "Je ne pense pourtant vraiment pas être un fou ! Simplement, j’adore ce que je fais, c’est-à-dire faire des trucs un peu drôles, qui sortent de l’ordinaire. J’aime à changer les règles du jeu. Et je ne fais pas ça pour être remarqué. L’idée est plutôt de montrer qu’il est possible de faire les choses différemment, tout en s’amusant également."

Ralph Mesquita, à vous voir courir mais aussi accumuler les exploits et défis sportifs d’endurance, il est difficile de faire un lien direct entre vous et l’obésité, contre laquelle vous luttez à travers votre association en accumulant les kilomètres.