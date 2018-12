Courir pour la bonne cause est un excellent moyen de donner du sens à sa pratique. Que ce soit lors d’un défi sportif en solo ou à l’occasion d’organisations de masse, les récoltes de fonds pour une association ou un projet sont de plus en plus nombreuses à travers la course à pied. La discipline est, il est vrai, une formidable vitrine vu le succès qu’elle rencontre auprès du grand public, peu importe l’âge ou la classe sociale.

En cette fin d’année, des centaines de coureurs, du simple runner d’un jour à l’élite, vont se retrouver ce dimanche 23 décembre à Nivelles pour la première édition de la Run for Life, course de 5 ou 10 km au profit de Viva for Life qui, pour rappel, est une opération de la RTBF au profit des enfants vivant sous le seuil de pauvreté en Belgique. Celle-ci a débuté ce lundi, avec pour centre névralgique la Grand-place de Nivelles où se situe le fameux "cube" dans lequel ont pris place Adrien Devyver, Sarah de Paduwa et Ophélie Fontana.

Plus de 1 200 personnes avaient déjà validé leur inscription ce lundi. Signe d’un véritable engouement pour cette course au départ du stade de la Dodaine dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’opération de la RTBF. "Nous sommes, au club d’athlétisme du RCABW et au sein de sa section jogging du Nac, une organisation avec une vision du sport pour tous, des élites aux débutants en passant par les handisports ou les personnes précarisées", souligne Noël Levêque, président du club nivellois. "Il nous semblait donc incontournable de nous associer à Viva for Life."

De sept marathons à une course pour tous

Les sportifs nivellois n’en sont pas à leur coup d’essai. Voici un an, plusieurs membres du Nac avaient parcouru le Brabant wallon baskets aux pieds pour accumuler la bagatelle de sept marathons en sept jours. Soit près de 300 bornes tout de même ! Ce qui leur avait permis de récolter la somme de 7 000 € au profit de Viva for Life. "Nous avions ressenti un énorme engouement autour de notre initiative, que ce soit en provenance des membres de notre club que des amateurs de course à pied", détaille Didier Bauduin, coordinateur du Nac Nivelles et de la Run for Life dont le parcours proposera une boucle de 2,5 km qui passera, notamment, devant le "cube" de Vivacité. "Dès que nous avons eu connaissance du fait que Viva for Life serait de retour à Nivelles en 2018, nous avons planché sur une nouvelle initiative. De plus grande ampleur cette fois."

Quoi ? Première édition de la Run for Life, au profit de Viva for Life. Où ? Stade de la Dodaine, avenue Jules Mathieu, 1400 Nivelles. Quand ? Le dimanche 23 décembre à 11 h pour 5 et 10 km (course enfants à 10 h 15). Inscription 8 € en préinscription jusqu’au samedi 22 décembre à 23 h 59 via www.nacnivelles.net. 10 € le jour de la course.