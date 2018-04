Ce dimanche avait lieu le traditionnel semi-marathon de Nice. Au programme: sueur, soleil, plage, bord de mer... et triche ! Une candidate est en effet parvenue à monter sur le podium de la catégorie V1F en dupant l'organisation et les autres participant(e)s !

Ce sont deslocaux qui ont tiré la sonnette d'alarme, en prévenant le site français de référence u-trail.com . Ainsi, selon eux, le résultat de cette candidate semblait très étonnant. Le site et les internautes en question ont analysé les performances de la sportive sur le semi-marathon de Nice et, le moins que l'on puisse dire, c'est que ceux-ci sont plus qu'étonnants ! Jugez plutôt.