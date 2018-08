En l’espace de deux ans, Belgium Running est devenu la première communauté running de Belgique francophone, avec notamment un supplément hebdomadaire, une page Facebook avoisinant les 13.000 fans, une présence sur de nombreux événements, sans oublier ses déclinaisons sur Instagram ou Strava. À l’occasion de sa rentrée ce mardi 21 août, la marque running de La DH/Les Sports franchit une étape supérieure avec la création d’un tout nouveau site 100 % running : www.belgiumrunning.be

Infos, calendrier, concours…

Qu’il s’agisse de grands reportages, d’interviews, de tests et de conseils, sans oublier les actualités issues des régions ou encore nos nombreuses galeries photos ou vidéos, vous trouverez sur www.belgiumrunning.be tout ce qu’il faut savoir sur le running si vous êtes un fana de course à pied. En un seul lieu, avec une mise en page claire et attrayante. Vous y trouverez également le calendrier (et son moteur de recherche selon vos critères) de toutes les courses organisées en Belgique, en collaboration avec notre partenaire Go Running, ou le suivi de notre Challenge maison, qui, à l’issue de ses six étapes en Wallonie et à Bruxelles, distribue chaque année quatre voyages d’une valeur de 2.000 euros à ses lauréats, en plus de nombreux autres lots.

www.belgiumrunning.be, ce sera également des concours, comme celui en cours vous permettant d’assister au prochain Mémorial Van Damme. Mais encore une boutique en ligne, en collaboration avec lepape.com.

Rendez-vous donc dès ce mardi sur la nouvelle plate-forme web incontournable du running belge.