Le Belgian Coast Walk propose le 11 mai prochain une randonnée entre Knokke et La Panne





La côte belge a beau être relativement limitée, la distance totale à pied entre Knokke-Heist et La Panne est de 80 km! Certains se sont déjà "amusés" individuellement à la faire en courant. Cette fois, une organisation destinée aux randonneurs propose de relier les deux villes. Une tendance logique quand on sait que de nombreuses épreuves de course à pied, discipline populaire par excellence, s'ouvre également désormais aux randonneurs.

Ce rendez-vous aura lieu le samedi 11 mai 2019 lors d'un tout nouvel événement appelé à devenir un incontournable: la Belgian Coast Walk.

Wandelsport Vlaanderen, la fédération néerlandophone qui ne compte pas moins de 350 clubs de randonnée et 60.000 membres, a mobilisé ses spécialistes afin de tracer le parcours.

Quatre distances

Mis à part la randonnée de 80 km, des tours de 42 km (avec un départ à mi-chemin de la ligne de la côte, à Ostende) et de 14 km et 7 km dans et autour du lieu d’arrivée à La Panne, seront également proposés. Le parcours alternera entre plage et digue, dunes et quelques magnifiques zonez naturelles comme les Schipgatduinen et de Hoge Blekker.

“Afin de promouvoir Wandelsport Vlaanderen vzw auprès des jeunes générations, nous souhaitons nous investir pleinement dans ce genre d’événements axés sur l’expérience”, avance Jef Joosten, président de Wandelsport Vlaanderen vzw. “Nous sommes convaincus que le Belgian Coast Walk peut devenir une des vitrines de Wandelsport Vlaanderen vzw. Qui plus est, ce nouvel événement encourage à un mode de vie sain et actif.”





Le programme

Vendredi 10 mai:

Retrait colis-participant à La Panne entre 14h et 19h (toutes distances)

Dimanche 11 mai :

5h : départ 80 km à Knokke-Heist – arrivée à La Panne

7h-10h : départ 42 km à Ostende – arrivée à La Panne

7h-18h : départ libre 7 km et 14 km à La Panne – arrivée à La Panne