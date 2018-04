Le boxeur est le parrain de la vente aux enchères d’une pièce de collection : une paire de gants signée par les deux icônes du cinéma français, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo.

Parmi les objets exceptionnels proposés lors de la vente aux enchères au profit du Télévie, ce sera, sans aucun doute possible, l’une des pièces de collection les plus prisées du grand public. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, les deux monstres sacrés du cinéma français, ont, en effet, accepté de dédicacer une paire de gants de boxe aux couleurs de la Belgique afin d’aider l’opération et de permettre de récolter un maximum d’argent pour financer la lutte contre le cancer.

Symboles du combat pour la vie que mènent avec beaucoup de courage des malades parfois très jeunes, ces gants, qui s’accompagnent d’une photo - dédicacée elle aussi - des deux acteurs ("Tous ensemble pour le Télévie !" a écrit Alain Delon), sont offerts par le boxeur Ryad Merhy. Le Bruxellois, récent challenger mondial WBA dans la catégorie des lourds-légers et donc parrain de cœur de cette action sera également présent, comme beaucoup d’artistes, à la soirée exceptionnelle organisée le samedi 21 avril à l’occasion de la 30e édition du Télévie.

D’ici là, n’hésitez pas à apporter votre contribution aux différentes enchères disponibles sur le site www.televie.be !