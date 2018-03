Le boxeur belge est détendu et confiant avant le combat qu’il peut déjà considérer comme étant le plus grand moment de sa carrière.

La traditionnelle pesée d’avant combat avait lieu dans un lieu unique pour ces championnats du monde, c’est-à-dire sur la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille. Ce dernier est situé juste à côté du Palais des sports où se dérouleront tous les combats ce samedi dès 18H30.

Devant une centaine de personnes massée en tribune, les boxeurs ont tour à tour été sur la balance. Ryad Merhy a été pesé à 89,5 kg tandis que Arsen Goulamirian pointe à 89kg. Après la pesée, les deux adversaires ont pu faire le fameux face à face afin de tenter de déstabiliser son concurrent une dernière fois avant le combat.

A ce jeu-là, Ryad Merhy est ressorti confiant face au Français. « Je dois dire que le face à face m’a détendu. J’ai un peu lu sur son visage et dans ses yeux quelque chose. Donc je peux me dire que je pars vraiment confiant. » Un combat durant lequel Ryad Merhy ne s’adaptera pas à son adversaire. « Je vais vraiment rester fidèle à ma boxe dans chaque round. Je vais aller à mon aise au début et puis ,dès que je verrai une ouverture, j’attaquerai. Les faiblesses et les défauts d’Arsen Goulamirian vont surgir pendant les trois rounds.»

Malgré le fait qu’il ne joue pas à domicile, le boxeur belge pourra compter sur un fameux appui du public noir-jaune-rouge ce samedi. Cela a déjà pu se vérifier durant la pesée. En effet, un seul nom était scandé et c’était bien celui de Ryad Merhy.Et pourtant, son adversaire évolue à domicile. « Ce vendredi les Belges, ils sont déjà arrivés en masse et ont fait pas mal de bruit. Un groupe était déjà arrivé jeudi, un autre vendredi et ce samedi il y a le reste qui arrive. Je pense qu’ils vont vraiment mettre de l’ambiance dans le Palais des sports et ça c’est motivant!»

C’est donc un Ryad Merhy confiant et détendu que l’on a retrouvé à la veille de ce combat hautement important pour sa jeune carrière et pour la Belgique aussi car il pourrait devenir le premier champion du monde belge en boxe!