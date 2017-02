Paris, 6 février 2016. Sami Chouchi dispute son premier combat du Grand Chelem face à l’Italien Antonio Esposito. Alors qu’il prend l’initiative, notamment au sol, le Bruxellois subit une attaque de son adversaire. Celui-ci le renverse et s’écrase lourdement sur son épaule gauche. Un mouvement dont Sami met du temps à se relever et dont, en fait, il ne se relèvera qu’… un an plus tard.

Rome, 18 février 2017. Sami Chouchi est de retour à la compétition. Enfin… Après une année de galère, marquée par une opération, le 4 mars, quatre semaines d’immobilisation, huit mois de revalidation, Sami revient sur les tatamis début novembre pour prendre un nouveau départ dans une carrière très prometteuse.

"Je préfère parler d’une nouvelle page dans mon parcours sportif parce que je ne repars pas de zéro. À 23 ans, bientôt 24 (le 22 mars) , j’ai déjà accumulé une certaine expérience qui m’a servi pour revenir puisque c’était ma deuxième opération à cette épaule. Ça, c’est au niveau médical… Mais je suis sûr que mon expérience me servira encore sur le plan sportif !" sourit-il alors qu’il rentre de Paris où il a participé au stage international avec ses potes, Toma Nikiforov, Benjamin Harmegnies et Adrien Quertinmont.

(...)

