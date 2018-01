Mikaela Shiffrin a remporté le slalom de Flachau, mardi en Autriche. Au terme de cette manche de la Coupe du monde de ski alpin, l'Américaine a devancé l'Autrichienne Bernadette Schild de 0.94 seconde et la Suédoise Frida Hansdotter de 1.43. Une fois n'est pas coutume, la skieuse de Vail n'a pas signé le meilleur temps dans la première manche. Bernadette Schild comptait 37 centièmes d'avance mais Shiffrin, souveraine et aérienne dans la seconde manche, n'a pas laissé échapper la victoire, sa 10e de l'hiver et la 5e de rang en 2018. Elle vient aussi d'aligner huit victoires lors des neuf dernières épreuves de Coupe du monde disputées depuis le 19 décembre 2017.

C'est déjà le 41e succès en carrière pour l'Américaine de 22 ans, la 30e en slalom. Elle n'est plus qu'à une longueur de la Suédoise Anja Pärson (42 victoires).

La skieuse du Colorado devrait, sauf blessure, remporter une 3e victoire consécutive au classement général final de la Coupe du monde. La triple championne du monde et championne olympique de slalom possède 1281 points, 821 de plus que Wendy Holdener (560). Vlhova est 3e avec 554 points.