Lindsey Vonn a annoncé ce jeudi que la saison 2018-2019 serait sa dernière sur le circuit, et ce même si elle ne battait pas le record absolu de victoires en Coupe du Monde (86) détenu par Ingemar Stenmark, relate NBC Sports. L'Américaine totalise actuellement 82 succès.

"Si je parvenais à détenir ce record, ce serait un rêve qui deviendrait réalité", dit-elle. "Et si je n'y arrive pas, je pourrai tout de même me retourner sur une carrière incroyable riche et couronnée de succès. Je suis toujours la skieuse comptant le plus de succès dans l'histoire de la discipline."

Jusqu'à cet été encore, Lindsey Vonn envisageait de poursuivre jusqu'en 2019-2020 si le record ne tombait pas. Mais sa dernière grave blessure en date l'a fait changer d'avis. Elle arrêtera, quoi qu'il arrive, à la fin de cette saison.

"Physiquement, j'en suis arrivée au point où cela n'a plus de sens", poursuit-elle. "Je voudrais rester une femme active quand je serai plus âgée et je dois aussi penser au futur, pas simplement au court terme."

La championne américaine, qui disputera ses premières courses de Coupe du Monde lors du premier week-end de décembre à Lake Louise, a indiqué qu'elle ne disputerait plus de slalom ou de géant, mais qu'elle entendait prendre part à toutes les descentes et à tous les super-G.