Elle a réalisé cette prouesse mercredi à l'entraînement sur le glacier de Stubai en Autriche, avant d'en poster la vidéo sur les réseaux sociaux.

La snowboardeuse autrichienne Anna Gasser, championne olympique 2018 de Big Air (saut sur grand tremplin noté par des juges), est devenue la première femme à réussir un "triple cork", trois tours sur elle-même avec la tête passant de haut en bas.En plus du titre olympique, Anna Gasser a remporté les X Games 2018, compétition de référence en ski et snowboard freestyle, et deux globes consécutifs de la Coupe du monde de Big Air.