Sixième édition - déjà - de notre grand sondage DH-Dedicated sur les Sportifs préférés des Belges. Et sixième lauréat ! Les femmes ont repris le pouvoir, après trois années de domination masculine. Et les footballeurs, sacrés depuis 2013, s’inclinent dès qu’une dame brille…

Vincent Kompany (2013), Thibaut Courtois (2014) et Kevin De Bruyne (2015) avaient surfé sur la vague diabolique pour sortir victorieux du match de la popularité. Le Mondial brésilien avait participé à augmenter leur cote de popularité. Mais c’est le País do Futebol qui a participé à leur baisse, en 2016. Les Jeux de Rio ont mis en lumière une nouvelle reine, tandis que l’Euro a fait pâlir l’étoile des footeux…

Cette année, Nafissatou Thiam a mis tout le monde d’accord. L’heptathlonienne namuroise, dorée aux JO , Sportive de l’Année , est votre préférée de 2016 : 31,2 % des personnes sondées l’ont placée parmi les cinq sportifs qu’ils apprécient le plus. Près d’un Belge sur trois… Le capital sympathie dont jouit Nafi est énorme : ses performances, liées à son joli sourire et à son élégance naturelle, ont touché en plein cœur le peuple belge, dans les trois régions, puisqu’elle monte sur les podiums à Bruxelles (1re), en Wallonie (2e) mais aussi en Flandre (3e) !

Thiam rejoint au palmarès l’une de ses idoles, Tia Hellebaut, dernière femme lauréate de notre sondage. C’était en 2012. Et depuis la retraite de l’athlète - elle aussi championne olympique (à Pékin en 2008) -, les footballeurs avaient pris le pouvoir.

Mais ils n’ont même pas droit, cette année, au premier accessit, dribblés qu’ils sont pas la grosse surprise de notre sondage. Après la deuxième place en 2015 de Jean-Michel Saive (le pongiste du Logis avait bénéficié d’un élan de sympathie lors de l’annonce de sa retraite internationale, qui coïncidait avec la mise en ligne de notre sondage), qui sort pour la première fois du Top 10 et glisse au 12e rang (malgré sa belle 5e place en Wallonie), c’est une dauphine inattendue qui joue les trouble-fête.

L’athlète paralympique Marieke Vervoort, brillante elle aussi à Rio, a fait un carton en Flandre (particulièrement chez la ménagère de plus de 40 ans), où elle a recueilli 41 %. La sprinteuse en fauteuil se hisse donc à un formidable 2e rang au général (le millier de Belges sondé étant représentatif de notre population, le poids des votes flamands pèse plus lourd), même si la Brabançonne de 37 ans n’a pas été oubliée à Bruxelles et en Wallonie.

La belle leçon de vie, de courage, de l’athlète handicapée, sa lutte contre sa maladie dégénérative incurable, son militantisme pour le droit à l’euthanasie valaient bien cette belle reconnaissance. C’est aussi un formidable message d’espoir adressé à toutes les personnes handicapées.

Comme l’est aussi l’apparition de Joachim Gérard, tennisman en chaise roulante, dans notre Top 40 (36e). Des sportifs comme les autres…

Les Diables s’inclinent donc devant la gent féminine. Kevin De Bruyne reste le plus populaire d’entre eux, même si le lauréat 2015 glisse au 3e rang de notre sondage. Il mène le peloton des footballeurs, devant Courtois (4e), Hazard (5e) et Mertens (6e, toujours fort apprécié auprès des dames).

Si dans l’ensemble nos footballeurs ont perdu en popularité, le milieu de terrain de Chelsea a, lui, regagné des votes. Eden est même pour la toute première fois le Sportif préféré des Wallons ! Il devance Nafi Thiam et David Goffin (qui chute de la 4e à la 8e place au général). Mais comme pour le tennisman liégeois (qui avait bénéficié de l’effet Coupe Davis l’an dernier), le Brainois est moins bien coté en Flandre, ce qui ne lui permet pas de mieux se classer dans la hiérarchie nationale…

Lauréat en 2013, et malgré une année 2016 catastrophique sportivement, Vincent Kompany (9e) garde un capital sympathie, ce qui lui permet de conserver sa place dans notre Top 10, qu’il n’a jamais quittée en six éditions. Il est le seul dans ce cas, avec l’inoxydable Tom Boonen (10e). Mais le futur cycliste retraité quittera notre classement dans douze mois…

On aurait par contre pu s’attendre à ce que Greg Van Avermaet fasse mieux que sa 7e place, mais le champion olympique - comme Thiam… - de Rio doit polir son image dans le sud du pays, où il n’apparaît pas dans le Top 10. Les Wallons continuent de préférer Philippe Gilbert parmi nos cyclistes.

Voilà donc qui clôt vos votes pour cette année. Nafissatou Thiam restera pour l’éternité Le Sportif préféré des Belges 2016, comme le fut Usain Bolt dans la version étrangers (voir nos éditions de vendredi).

Rendez-vous dans douze mois, pour une nouvelle édition de notre sondage, au terme d’une année sans Euro, sans Mondial, sans Jeux… mais pas sans enjeux. Où au-delà des performances sportives, le cœur prendra encore plus le pas sur la raison…

Sa popularité a explosé, en Flandre aussi

Même si le soufflé des sollicitations commence à retomber progressivement, en ce début d’année, Nafissatou Thiam a fait l’objet de très nombreuses demandes en tous genres depuis son titre olympique. "Je pense qu’on a été contacté par tout ce que le pays compte comme médias", sourit Helena Van der Plaetsen qui, associée avec Kim Vanderlinden au sein de la structure néerlandophone Wafel Sports Management, gère les intérêts de la championne namuroise depuis plusieurs années. "Et je ne savais pas que la Belgique en comptait autant !"

Des sollicitations qui viennent tant du nord que du sud du pays comme en témoigne par exemple l’abondant courrier de fans que l’heptathlète a reçu ces derniers mois. "La popularité de Nafi a explosé après les Jeux Olympiques et c’est vrai qu’on parle beaucoup d’elle dans les médias néerlandophones également. Elle a fait plusieurs couvertures de magazines et ses performances comme sa personnalité, sa fraîcheur, sont très appréciées. Maintenant, il nous revient de faire la part des choses, on ne peut pas se permettre de dire oui à toutes les demandes, sans quoi Nafi n’aurait plus suffisamment de temps à consacrer à l’entraînement. Or, avec ses études universitaires, c’est précisément l’une de ses deux grandes priorités."

De même, ses managers sélectionnent soigneusement les partenaires avec lesquels Nafi Thiam décidera finalement de s’engager. " Nafi bénéficie de beaucoup d’intérêt, mais nous travaillons prioritairement avec ses sponsors historiques, sans chercher à cumuler les contrats. Car ceux-ci s’accompagnent inévitablement d’actes de représentation ou d’autres obligations qui ne sont pas forcément faciles à tenir vu la vie que mène Nafi actuellement. L’athlétisme doit rester au centre de ses activités…"

Marieke Vervoort : "Je suis très émue"





La championne olympique, en souffrance, doit abandonner son sport...

Marieke et Zenn ont fait, depuis leur chaud été à Rio, la tournée des médias flamands. La sprinteuse paralympique sur deux roues et son plus fidèle compagnon à quatre pattes sont des stars au nord du pays, une B.V., une Bekende Vlaming.

Marieke Vervoort, 37 ans, y parle de sa vie d’athlète handicapée, de ses derniers JO, de cette maladie musculaire dégénérative incurable qui la ronge depuis ses 21 ans, et, bien sûr, de sa future euthanasie…

"Terminer ma carrière sur deux nouvelles médailles olympiques (NdlR : l’argent sur le 400 m et le bronze sur 100 m) , c’était beau. Émouvant. Et être reconnue comme une sportive à part entière, c’est une belle victoire. Je suis émue de devoir dire adieu à ce sport qui m’a procuré tant de plaisir. Mais mon corps continue à se détériorer. Je prends beaucoup d’antidouleurs, de la morphine. Parfois, je souffre tellement que je m’évanouis".

Ce fut le cas récemment lors d’une émission à la BBC. Car l’histoire de Marieke Vervoort a ému la planète entière. Son combat est universel…

"Dans ma maladie, il y des hauts et des bas, mais cela commence à devenir très compliqué car il y a désormais plus de mauvais que de bons jours. Quand il n’y aura que des bas, je pourrai partir sereinement…"

Car Marieke est devenue le symbole du combat pour l’euthanasie : "Mes papiers sont signés depuis 2008. Mes dernières volontés sont connues. Je serai prête le jour où… Mais j’ai encore quelques projets !"

Comme écrire un nouveau livre, ou même… sauter en parachute ! Elle s’y prépare en salle.

Marieke et Zenn feront donc encore un petit bout de chemin ensemble. Jusqu’au jour où la courageuse Brabançonne prendra congé. "Ce ne sera pas un meurtre mais un apaisement, j’en suis la preuve… vivante."

La méthode

Sondage effectué par Dedicated via Internet du 14 au 20 décembre 2016, sur un échantillon strictement représentatif de 1.007 Belges âgés de 18 ans ou plus. Les enquêtes ont été réalisées dans chacune des trois régions de Belgique : 333 en Wallonie, 99 à Bruxelles et 575 en Flandre. La sélection des répondants a été réalisée par Internet dans le respect des quotas sur les principaux critères sociodémographiques (sexe, âge…) et répartie de façon représentative entre les provinces de chacune des régions. La marge d’erreur maximale (c’est-à-dire pour des fréquences observées proches de 50) est de 3.08 % sur l’échantillon total. Sur une liste d’une centaine de sportifs/sportives étrangers en activité proposée, les sondés devaient choisir leurs 5 favoris, avec possibilité d’ajouter un(e) sportif/sportive de leur choix.

LE CLASSEMENT COMPLET





1. Nafissatou Thiam - Athlétisme (31,2 %)

La jolie heptathlonienne namuroise aura donc tout raflé, en 2016. Championne olympique à Rio, elle a aussi collectionné les honneurs : Sportive de l’Année pour la deuxième fois de sa carrière, à 22 ans à peine ; Trophée national du mérite sportif ; Spike d’Or ; Rising Star de l’IAAF… Mais son avènement en tête de notre sondage Le Sportif préféré des Belges récompense plus que ses perfs sportives, il met aussi en lumière sa belle personnalité, qui a séduit le peuple belge. Nafi fait l’unanimité auprès des hommes et des femmes. Dans les régions, la Namuroise règne sans partage à Bruxelles, où près d’un sondé sur deux l’a placée parmi ses cinq sportifs favoris. Et si Thiam termine dans le sillage d’Eden Hazard en Wallonie, elle termine à une très belle 3e place en Flandre, à égalité avec Van Avermaet, autre doré de Rio. Et ça, c’est un nouvel exploit !

2. Marieke Vervoort - Athlétisme (26,9 %)

Elle a fait ses adieux aux Jeux à Rio en 2016. Et son histoire a ému… Notre sprinteuse en fauteuil roulant a rapporté deux médailles de son périple brésilien (argent sur 400 m et bronze sur 100 m). Mais plus que ses admirables performances sportives, c’est son courage face à la maladie qui a frappé le peuple belge.

Marieke a déjà remporté le Géant flamand 2015, devenant la première athlète handicapée à recevoir cette récompense très prisée au nord du pays. Elle peut aujourd’hui se targuer d’être l’un des Sportifs préférés des Belges, devant des centaines de valides dont certains millionnaires du sport. Son maillot, elle l’a toujours mouillé. À la force de ses bras. Depuis que cette foutue maladie dégénérative l’a privée de ses jambes. Marieke est devenue un symbole. En Flandre, elle est une icône. 41 % des sondés du nord du pays l’ont placée parmi leurs cinq Sportifs préférés : un score jamais atteint depuis la Clijsters-mania (Kim avait recueilli 64,8 % des suffrages en Flandre en 2011). La Brabançonne est logiquement moins populaire dans les autres régions, mais elle n’a pas été oubliée : 9,1 % à Bruxelles, 7,3 % en Wallonie, c’est aussi bien que les cyclistes Greg Van Vermaet ou Tom Boonen, pourtant bien plus exposés qu’elle.

Marieke ne pourra plus figurer dans la prochaine édition de notre sondage, car elle ne se battra plus sur la piste.Son combat, elle va continuer à le mener contre sa maladie. Elle le sait perdu d’avance. Mais elle luttera. Pour forcer encore un peu plus notre admiration...

3. Kevin De Bruyne - Football (24,4 %)

L’Euro a laissé des traces sur la carte de visite 2016 de Kevin De Bruyne. Le Sportif préféré des Belges en 2015 a chuté en Flandre, où il perd 5 % des votes par rapport à l’an dernier, et en Wallonie (-7 %). Il reste néanmoins le footballeur le plus apprécié du royaume, et continue de faire un carton chez les plus jeunes (dans les moins de 30 ans, près d’un sondé sur trois a placé le Diable de ManCity parmi ses cinq chouchous). Le rouquin figure néanmoins sur notre podium pour la troisième année consécutive (3e en 2014, 1er en 2015) : il est le seul sportif dans ce cas…

4. Thibaut Courtois - Football (23,1 %)

Thibaut Courtois quitte notre podium. Premier en 2014, 3e en 2015, il a pourtant amélioré son score de l’an dernier : 23,1 % des sondés l’ont placé parmi leurs cinq sportifs préférés (il talonne De Bruyne), pour 17,7 % il y douze mois. Le gardien de Chelsea fait surtout un carton en… Wallonie (3e avec 30,4 %), tandis qu’il régresse dans la hiérarchie flamande (6e alors qu’il était 2e en 2015). Thibaut aligne néanmoins son 4e Top 5 depuis 2013, ce dont aucun autre Diable ne peut se targuer.

5. Eden Hazard - Football (19,7 %)

Eden réintègre un Top 5 qu’il avait quitté l’an dernier. Et il réalise son meilleur score absolu (il avait recueilli 18,5 % des votes en 2014, ce qui lui avait alors valu une 4e place générale). Et pour la toute première fois, le Brainois est prophète en son pays : il est le Sportif préféré des Wallons (devant Thiam et David Goffin), avec 36,2 %. Son image reste néanmoins toujours à polir en Flandre (10,3 %) si le génial n°10 de Chelsea veut un jour s’asseoir sur le trône belge de notre sondage.