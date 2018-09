C'est ainsi que Keegan Brewer a inscrit samedi soir un touchdown pour l'Université du North Texas face à l'Arkansas. Brewer a réceptionné un ballon et a commencé à marcher avec désinvolture. Ses adversaires ont interprété cela comme le signalement d'une prise et marchaient tranquillement, dépassant Brewer. Mais aucun coup de sifflet n'avait été donné. Et Brewer a pu tranquillement parcourir tout le terrain...