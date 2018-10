Deux jours après le match le plus long de l’histoire des play-offs (7h20), les Red Sox n’ont cette fois guère laissé d’espoir aux Californiens, faisant notamment la différence grâce à un home run de Steve Pearce, déjà décisif la veille lors de la troisième victoire des Red Sox et logiquement élu MVP des finales.

Ce match 5 n'a pas donné lieu à beaucoup de suspense. Les Red Sox ont marqué dès la première manche (deux points suite à un home run de Steve Pearce, déjà décisif la veille). Et si David Freese a immédiatement répondu lui aussi à un coup de circuit (pour un point), l'attaque des Dodgers est ensuite restée muette jusqu'au bout. Boston, de son côté, a ajouté un home run lors des 6e, 7e et 8e manches, respectivement par Mookie Betts, JD Martinez et l'incontournable Pearce (nommé MVP avec ses 5 coups sûrs et ses 8 points produits pendant les World Series) pour faire grimper la marque à 5-1.

C'est le quatrième titre de la franchise depuis 2004.