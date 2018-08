Choisis par les Los Angeles Rams, Napoleon Jinnies et Quinton Peron sont prêts à marquer l'histoire.

La NFL a défrayé la chronique la saison dernière avec les stars du football US mettant un genou à terre pendant l'hymne national en guise de protestation vis-à-vis de la politique du président américain, Donald Trump. Si cela promet encore quelques remous alors que les matches de pré-saison commenceront ce week-end et la compétition débutera dans un mois, c'est pour une autre raison que la 99e saison de la NFL sera historique !

En effet, pour la première fois dans l'histoire de la prestigieuse ligue, deux hommes feront partie des cheerleaders d'une franchise, les Los Angeles Rams: Napoleon Jinnies et Quinton Peron.

Les deux danseurs sont prêts à marquer l'histoire, comme le signalait Napoleon Jinnies sur les réseaux sociaux au moment du choix posé par les Rams. "Je n'arrive toujours pas à croire que je suis l'un des premiers hommes à devenir un cheerleader pro en NFL ! Le soutien et l'amour que tout le monde m'a montré a été incroyable. Merci et ALLEZ LES RAMS."

Leur histoire a évidemment créé le buzz aux USA et les médias s'en sont mêlés. Quinton Peron s'est expliqué sur des plateaux de télévision. "Je me suis dit: 'Pourquoi pas moi? Pourquoi je ne pourrais pas faire cela?' J'ai alors appelé une amie et lui ai demandé quand il y aurait des auditions pour les Rams et je me suis présenté."

La suite, on la connait. Capitaine des cheerleaders des Rams, Emily Leibert, a défendu son choix: "Ils ont tout ce qu'il faut pour être des cheerleaders des Rams. Ils sont intelligents, ils sont éloquents; ils sont plus que qualifiés pour être des ambassadeurs de notre communauté. Ils apportent tellement d'énergie et ils dégagent quelque chose de tellement magnétique lors de leurs performances qu'il se révèle impossible de les quitter des yeux."