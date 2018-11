Il y a des moments qui restent gravés dans l'histoire d'un sport. Si la NFL coule dans vos veines et que vous avez manqué la rencontre de ce lundi soir entre les Los Angeles Rams et les Kansas City chiefs, vous pouvez vous en vouloir.





105 points marqués, 14 touchdowns et pour la première fois dans l'histoire, une rencontre s'est terminée avec deux équipes à plus de 50 points: ce match est entré dans la légende.





Il est clair qu'avec un tel score, les quarterback se sont illustrés. Celui des Chiefs, Patrick Mahomes, a completé 33 passes pour un total de 478 yards et a lancé 6 passes transformées en TD. Jared Goff a lui signé 413 yards à la passe, 4 td plus un à la course.





La différence? Mahomes a perdu 5 ballons, dont deux importants dans les dernières minutes.