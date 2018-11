Cette nuit de jeudi à vendredi, le monde entier a appris à connaître Nick Mullens. Le quarterback rookie tout droit venu de Southern Miss a remplacé l'infortuné C.J. Beathard (blessé) et avec succès. Deux TD lors de ses deux premiers drives et sa carrière dans la grande ligue est lancée. Avec 16/22, 262 yards, 3 TD et surtout aucune interception, il a laissé sa carte de visite lors de la vicoire de San Francisco contre Oakland sur le score de 34-3.





En face, les Raiders de John Gruden ont tout simplement été méconnaissables. Carr a été sacké à 4 reprises et n'a jamais pu s'exprimer. Il y a encore du travail pour Gruden afin de redresser la barre d'une équipe qui n'a pour le moment remporté qu'une victoire en 8 rencontres.