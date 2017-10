Ex-champion d'Europe des poids coqs, Stéphane Jamoye a annoncé la fin de sa carrière, ce samedi soir, à l'occasion de la réunion d'Herstal.

Très ému, le Liégeois de 28 ans, qui a disputé et perdu (jet d'éponge) ce jeudi soir à Montpellier, face à Karim Guerfi, son cinquième Championnat d'Europe, a expliqué, en lisant le texte qu'il avait préparé, que, quelle qu'ait été l'issue de ce dernier combat, il aurait de toute façon raccroché les gants. Après six ans passés chez les amateurs et dix ans de professionnalisme, celui qui fut aussi champion WBC juniors a décidé de se retirer sur un palmarès de 32 victoires pour 8 défaites.

Guerrier sur le ring, Stéphane Jamoye, qui a marqué l'histoire en étant classé n°1 à la WBC et en disputant deux Championnats du Monde en 2014 (WBC coqs face à Yamanaka et WBC super-coqs face à Quigg), va se consacrer désormais à son travail et à sa famille : il sera prochainement papa pour la troisième fois. Une chose est certaine : il peut être très fier de sa superbe carrière !