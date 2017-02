Les New England Patriots, leur quarterback Tom Brady et leur coach Bill Belichick peuvent s'installer davantage dans l'histoire du football américain dimanche à Houston (Texas) s'ils remportent le 51e Super Bowl face aux Atlanta Falcons, à l'occasion du plus grand événement sportif annuel aux Etats-Unis, dans un match qui s'annonce très spectaculaire entre deux équipes très offensives.

A 39 ans, Brady va disputer son 7e "Super Sunday", quinze ans après son premier sacre. S'il s'impose il s'agira de son cinquième Super Bowl, du jamais-vu dans l'histoire de la NFL pour un quarterback.

Suspendu lors des 4 premiers matchs de la saison pour sa participation au "Deflategate" (le scandale des ballons sous-gonglés remontant à 2015), l'époux à la ville de l'ancienne mannequin brésilien Gisele Bündchen, vedette de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio, a témoigné tout au long de la saison d'une forme impeccable. Tout comme ses équipiers les receveurs Julian Deleman et Chris Hogan et les coureurs LeGarette Blount et Dion Lewis. La défense, le traditionnel point faible, s'est bien améliorée autour de Ryan Logan et Malcolm Butler.

Ils ont gagné 14 de leurs 16 rencontres en saison régulière. Lors des playoffs, où ils disposaient de l'avantage du terrain, les 'Pats' n'ont pas tremblé ni contre Houston (34-16), ni contre Pittsburgh (36-17). Brady y a lancé pour respectivement 287 yards (2TD, 2 interceptions) et 384 yards (3 TD, sans interception).

Face aux redoutables et très expérimentés Patriots, les Falcons ne comptent qu'une participation à la grande finale, perdue en 1998. Complètement oubliée au départ de la saison par les observateurs (ils étaient cotés à 100/1), la franchise d'Atlanta (11 victoires-5 défaites) a été magnifique en attaque à l'instar de son quarterback Matt Ryan, le meilleur joueur de la saison, avec un rating de 117,1 (38 TD, 7 int) supérieur à celui de Brady (112,2; 28 TD, 2 int). Lors des playoffs, Ryan a été stratosphérique (132,6 contre 99,5 pour Brady) avec 365 yards à la passe en moyenne, 7 TD et aucune interception. Il a bien été aidé par ses équipiers Julio Jones, Mohamed Sanu et Taylor Gabriel. Ils ont écarté Seattle (36-20) puis écrasé Green Bay (44-21).

Reste le phénoménal Bill Belichick, le coach le plus inventif du football américain, qui parvient toujours à surprendre ses adversaires par des choix et options inattendus, sans parler de son talent pour dénicher des talents insoupçonnés comme ce fut le cas avec un certain ... Tom Brady (sélectionné en 199e position de la draft). En poste depuis 2000, il vise lui aussi un 5e succès au Super Bowl après ceux de 2001, 2003, 2004 et 2014.