Thomas Pieters a obtenu l’ultime ticket pour la Ryder Cup

Du jamais vu au Ravenstein ! Même le practice avait été sacrifié pour accueillir des voitures, lui qui d’habitude ne s’abandonne qu’aux balles de golf. Il est vrai que le public s’était déplacé en masse pour vivre, en direct, et au côté du héros du jour, l’annonce officielle de sa sélection pour la désormais proche Ryder Cup.

Alors, quand via un grand écran interposé, Darren Clarke, assis dans un studio de télévision en Angleterre, confirma que c’est à Thomas Pieters qu’il avait décidé de délivrer sa troisième et dernière wild-card, c’est un tonnerre d’applaudissements qui déchira la quiétude qui, en principe, sied dans ces lieux.

"J’ai dû choisir entre Thomas Pieters et Russell Knox, a ensuite expliqué Clarke. Le coup de fil que j’ai passé à Russell a été l’un des plus durs de ma vie. Mais étant donné la forme qu’il affiche, c’était impossible de ne pas prendre Thomas. Au Danemark, la semaine dernière, j’ai joué deux jours en sa compagnie. Il savait pourquoi j’avais posé ce choix qui, dans mon esprit, lui imposait une forme particulière de pression. Or il a géré tout cela avec brio, ce qui m’a rassuré sur sa force mentale. Car son talent, lui, n’a plus de secret pour moi…"

