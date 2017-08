À l’aube du dernier tour et à l’heure où nous bouclions cette édition (décalage horaire oblige), Thomas Pieters, 25 ans, partageait la tête du WGC Bridgestone Invitational avec l’Américain Zach Johnson. Les deux hommes avaient un coup d’avance sur l’Australien Scott Hend et deux sur le Japonais Hideki Matsuyama. Et l’Irlandais Rory McIlroy était, parmi d’autres, en embuscade. C’est dire si la bataille s’annonçait somptueuse et passionnante.

Le Brigestone Invitational est l’une des manches des Championnats du Monde WGC. Il réunit, depuis 2009, les meilleurs joueurs du monde sur le parcours du Firestone CC (par 70) à Akron (Ohio). Tiger Woods appréciait beaucoup cette épreuve qu’il a inscrite huit fois à son palmarès. Parmi les lauréats, on retrouve également des champions de la taille de Phil Mickelson, Rory McIlroy ou Dustin Johnson. Avec un prize money de 9,75 millions de dollars, le tournoi est l’un des mieux dotés du circuit professionnel mondial. À lui seul, le vainqueur hérite ainsi d’un chèque de 1.620.000 dollars, soit quasiment autant que s’il remportait un Grand Chelem !

Depuis son premier tour, jeudi, Thomas Pieters a affiché une grande régularité, signant des cartes de 65, 70 et 66 (15 birdies, 33 pars et 6 bogeys). Au départ du dernier tour, ses statistiques parlaient d’ailleurs pour lui avec plus de 75 % des greens touchés en régulation et une excellente moyenne de 1,6 putt par green. "J’ai de bonnes sensations, notamment au putting. C’est évidemment très important" confiait-il avec sa confiance habituelle et le secret espoir de devenir le premier joueur belge de l’histoire à s’adjuger un titre sur le circuit professionnel américain. Quoiqu’il soit arrivé la nuit dernière, le champion belge a, une fois encore, prouvé qu’il faisait désormais pleinement partie de l’élite mondiale et qu’il pouvait prétendre aux plus beaux titres. Vu la popularité du golf de l’autre côté de l’Atlantique, il est déjà peut-être plus connu aux États-Unis qu’en Belgique…