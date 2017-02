Accoudé au bar du cosy club-house du centre sportif bruxellois le Winners, qui accueille cette semaine les championnats de Belgique, Tiago Goriely, dont l’objectif est de percer sur le circuit professionnel, relate à la vitesse d’une balle de squash frappée violemment son parcours et la naissance de son amour pour son sport…

"Mon papa est un sportif dans l’âme", explique le Bruxellois de vingt ans. "Il pratiquait le badminton où il se classa dans le Top 10 belge avant de se tourner vers le squash et maintenant le racketlon. Dès mon plus jeune âge, vers six-sept ans, j’ai suivi ses traces car j’adorais les sports de raquette. Jusqu’à mes quinze ans, j’ai jonglé entre le tennis et le squash. J’ai finalement décidé de me consacrer pleinement au squash car physiquement, c’est à mes yeux le sport de raquette le plus dur. Au tennis, je pouvais jouer longtemps mais sans connaître le même état d’essoufflement qu’au squash. Lors de l’adolescence, j’ai aussi connu des problèmes au dos qui me dérangeaient quand je servais au tennis. Enfin, un dernier élément qui m’a poussé vers le squash, c’est son côté convivial. Je n’ai rien contre la mentalité tennis, mais j’ai découvert plus de complicité dans le monde du squash."

Doué, l’Ixellois rêve de faire carrière mais mettra du temps avant de se lancer complètement…

"Comme je viens d’une famille assez académique, j’ai d’abord hésité à me lancer pleinement dans une carrière sportive", ajoute l’actuel 263e mondial. "Dans un premier temps j’ai combiné mes études à Solvay avec le squash. Mais je me suis très vite rendu compte qu’en Belgique, les structures institutionnelles ne permettaient pas cette combinaison. C’est possible si tu pratiques un sport populaire ou si tu excelles déjà dans ta discipline. Là tu peux recevoir des aides. En ce qui me concerne, je n’entre pas dans les critères. Mon sport est trop confidentiel et mon niveau pas encore assez élevé."

Mais un événement allait pousser Tiago Goriely à tenter le tout pour le tout et aller au bout de son entreprise…

"C’est en mars 2016 après les championnats de Belgique que j’ai décidé de me lancer à fond dans mon projet. Au départ, je n’osais pas. Puis une personne très appréciée dans le monde du squash est subitement décédée. Lors de son enterrement, plusieurs de ses amis ont pris la parole. Dans leurs discours, ils évoquaient le fait de vivre sa vie pleinement. De faire ce que l’on aime. Cela a été pour moi une source d’inspiration et cela a provoqué un déclic dans ma tête."

Et en douze mois , le joueur du Winners a fait un bond d’une centaine de places au ranking mondial.

"Entre septembre et décembre 2016, j’ai travaillé aux Pays-Bas dans une académie avec l’équipe nationale juniors néerlandaise et des pros qui naviguent entre les 30e et 70e places mondiales. J’ai aussi disputé des interclubs en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Belgique pour pouvoir me frotter à de bons joueurs et mettre mon jeu en place. Maintenant, j’ai un coach physique mais je prépare souvent seul mes séances d’entraînements spécifiques. Dans notre sport, on peut facilement travailler seul sa technique de base grâce aux murs. On répète encore et encore des gammes. Mais d’ici à quelques semaines, je devrais rejoindre une académie à Londres où il me sera possible de travailler avec un groupe possédant plus ou moins le même niveau que le mien mais aussi le même esprit et la même mentalité."

Investi à 200 % dans son projet, Tiago Goriely se donne le temps de progresser encore et encore.

"Au départ je me suis donné deux ans pour grimper au ranking mondial et atteindre un certain niveau de jeu. Mais je vais certainement prolonger l’expérience d’un an car la première année a été difficile. J’ai dû me créer des contacts dans le milieu et gérer la logistique avec les logements, les transports, etc. J’étais parfois un peu perdu. C’était plus compliqué que ce que je m’attendais et j’arrivais stressé et fatigué en tournois à cause de ces éléments extra-sportifs. Maintenant, je connais un peu mieux le fonctionnement de tout cela. Pour décembre 2017, je vise le Top 200 puis je pense pouvoir viser plus haut après. Je me donne à fond puis on verra bien. Je ne vais pas m’acharner non plus. Si, en décembre 2018, je vois que je stagne, il sera temps de reprendre des études. Mais je ne veux pas vivre de regrets. C’est important…"





"Impossible sans l’aide financière de mon père…"

Se lancer sur le circuit pro de la PSA, la Fédération internationale de squash, a un prix que Tiago Goriely ne pourrait assumer seul… "Financièrement, ce n’est pas facile car je ne peux pas donner des cours, par exemple. Ce n’est pas combinable avec mes entraînements. C’est mon papa qui prend financièrement en charge mes dépenses. Sans lui, mon projet tomberait à l’eau. Les frais peuvent vite chiffrer. Si je prends comme exemple un mois d’entraînement à l’académie aux Pays-Bas, cela nous coûtait 250 euros pour l’encadrement et 350 euros pour le logement. À cela, il faut ajouter la nourriture et les transports. Et il faut budgétiser 500 euros pour la participation à un tournoi. Encore une chance que je peux compter sur Technifibre qui me fournit en raquettes et textiles ainsi que sur des investisseurs locaux qui me sponsorisent. Sans tenir compte d’un contrat avec une Fédé, comme ceux donnés par l’Adeps par exemple, il faut se placer dans le Top 100 mondial pour s’y retrouver financièrement. Je veux dire par là qu’on ne perd pas d’argent. Pour vivre du squash, il faut se placer dans le Top 50."

"Une finale ? Un beau cadeau d’anniversaire"

Hasard du calendrier, la finale des championnats de Belgique, dimanche, tombera le jour de l’anniversaire de Tiago Goriely, T2 du tableau masculin. "Ce serait un beau cadeau d’anniversaire pour mes 21 ans d’arriver en finale. Si j’arrive en finale, je risque de tomber sur Jan Van den Herrewegen qui est le numéro 1 belge. Il occupe la 89e place mondiale et je ne l’ai jamais battu. Pour la suite de la saison, j’espère être sélectionné pour les Championnats d’Europe par équipes qui se disputent en Finlande au mois d’avril." Sans oublier la poursuite de sa carrière avec comme objectif une nouvelle progression au ranking mondial. "Au début de mon parcours, j’ai disputé des tournois nommés PSA closed. Ce sont des petits tournois qui servent de tremplins pour les jeunes comme moi. On peut y gagner un peu de points pour le ranking mondial. Maintenant, je tente ma chance dans les PSA 5.000 qui sont les plus petites compétitions pour les pros ."





"Le squash connaît un nouvel essor"

La Ligue francophone a mis sur pied un plan stratégique pour améliorer l’image de son sport.

Avec des petits moyens financiers compensés par la pension débordante de ses collaborateurs et bénévoles, la LFS (Ligue francophone de squash) travaille au quotidien pour augmenter l’attractivité du squash au sein du grand public et a basé son travail sur un plan stratégique de trois ans où les grands axes sont de changer l’image du squash, l’amélioration de son enseignement dans les clubs et les écoles et la promotion de ce sport auprès d’investisseurs publics et privés afin de créer de nouvelles infrastructures.

"Le squash connaît un nouvel essor et suscite à nouveau l’enthousiasme d’un nombre grandissant de pratiquants après un tassement de dix-quinze ans", explique Yaël Fauthoux, collaborateur sportif et administratif à la LFS. "Les taux d’occupation des terrains sont bons. Maintenant, c’est à nous au niveau de la Fédération de réaliser une communication bien ciblée pour que les personnes qui pratiquent notre sport en loisirs se tournent vers la compétition. Quasiment tout le monde a déjà essayé le squash et est d’accord pour dire que c’est un sport complet et agréable."

Mais pour que le squash pèse plus lourd aux yeux de l’Adeps, il faudrait, notamment, que tout le monde joue le jeu…

"Pour que notre sport poursuive son développement, il faudrait que tous les clubs et tous les joueurs s’affilient à la Fédération qui se veut un partenaire des clubs et non pas une entité supérieure qui impose des règlements. Actuellement, on compte une trentaine de clubs en Fédération Wallonie-Bruxelles mais de nombreuses structures demeurent indépendantes. C’est la même chose au niveau des joueurs. On a évalué sur base des chiffres de location des salles que 40.000 personnes pratiquent le squash en Wallonie et à Bruxelles. C’est un chiffre très intéressant. Mais on ne compte que 1.700 affiliés à la LFS. Pourtant, on ne peut pas dire que le prix de l’affiliation soit trop important : 8 euros en loisirs et 38 en compétiteur. Ces prix comprennent l’assurance, les services de la Fédération et les avantages procurés par nos partenaires comme Lampiris et Brussels Airlines ."

Discipline hyper-spectaculaire qui a eu avec Stefan Casteleyn, 7e mondial en 1999, un fer de lance important en Belgique, le squash éprouve toujours des difficultés à se vendre. Même au niveau mondial…

"Le fait que le squash ne soit pas un sport olympique est un frein dans un pays comme la Belgique. Cela nous ferme la porte à certaines enveloppes budgétaires. À cause de cette absence aux JO, on loupe aussi une opportunité de visibilité pour notre sport dans les médias. Les USA ont investi énormément pour développer le squash. Ils ont attiré les meilleurs coaches au monde et le niveau est en train d’augmenter dans ce pays qui, grâce à son haut potentiel de lobbying, pourrait jouer un rôle crucial dans l’intronisation du squash aux JO …"

Mais pas avant 2024 puisque pour Tokyo 2020, le squash s’est fait doubler par le karaté, le surf, l’escalade, le skateboard et le baseball-softball…

900 calories perdues en une heure

Sport facilement abordable et avec lequel on peut rapidement s’amuser, quel que soit son niveau, le squash s’affiche comme une excellente activité physique.

Un aspect mis en avant par la Ligue francophone de squash : "C’est la seule discipline avec l’aviron à augmenter les capacités cardio-pulmonaires tout en développant les capacités d’endurance. C’est aussi un antistress par excellence ! Le squash est un sport parfait pour se défouler et faire diminuer la pression. Combinant puissance des coups, rapidité des déplacements et intensité du jeu, il offre une occasion idéale de se libérer des tensions et petits soucis du quotidien. C’est aussi l’un des brûleurs de calories les plus efficaces. Il permet de brûler environ 900 calories en une heure de jeu. Notre sport a aussi l’avantage d’être un sport complet qui fait travailler à la fois les muscles du haut et du bas du corps : jambes, cuisses, fessiers, épaules, bras et dos."

En à peine une petite demi-heure, vous aurez évacué le stress d’une journée de travail et réalisé une dépense physique importante…