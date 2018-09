Tim Brys et Niels Van Zandweghe ont pris la 3e place en finale A du deux de couple poids légers aux championnats du monde d'aviron samedi à Plovdiv en Bulgarie.

Tim Brys (KR Club Gand) et Niels Van Zandweghe (Bruges TR), victorieux de la Coupe du monde, ont ramé en 6:11.25 terminant derrière les Irlandais Gary et Paul O'Donovan, vice-champions olympiques, désormais champions du monde en 6:06.81. Les Italiens Stefano Oppo et Pietro Ruta, renouvellent eux leur titre de vice-champions du monde, en 6:08.31.

Brys et Van Zandweghe avaient terminé aussi quatrièmes de l'Euro de Glasgow début août. Ils ont remporté donc le classement final de la Coupe du monde et l'an passé, les deux Flandriens avaient pris la cinquième place des Mondiaux.

- MESSIEURS

Deux de couple poids légers

- Finale A

1. Gary O'Donovan/Paul O'Donovan (Irl) 6:06.81

2. Stefano Oppo/Pietro Ruta (Ita) 6:08.31

3. Tim Brys/Niels Van Zandweghe (BEL) 6:11.25

4. Benjamin Van Dalen/Matthew Dunham (N-Z) 6:15.36

5. Kristoffer Brun/Are Strandli (Nor) 6:17.18

6. Patricio Rojas Aznar/Rodrigo Conde Romero (Esp) 6:19.26