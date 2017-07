Pieter Timmers n'a pris que la 31e place du 200m nage libre des championnats du monde de natation qui se déroulent en ce moment à Budapest en Hongrie.

Lundi, en séries, le vice-champion olympique du 100m nage libre a signé un chrono de 1:48.13, plus d'une seconde plus lent que son record personnel sur la distance, 1:47.01, établi en 2014 aux championnats d'Europe de Berlin

"L'objectif était de disputer ces 200m exclusivement pour retrouver des sensations dans l'eau", a expliqué Timmers lundi. "De cette manière, j'ai pu trouver le rythme de compétition adéquat pour affronter les 100m mercredi."

Le nageur belge analyse ensuite sa course. "Jusqu'au 150 mètres tout s'est passé comme prévu. Lorsque j'ai voulu accélérer dans les derniers cinquante mètres, j'ai eu un gros coup de pompe. Bien que j'espérais obtenir un temps légèrement meilleur,il n'y a aucune raison de paniquer. C'est bien d'avoir pu disputer une course en plus. Tous les entraînements des derniers mois ont été effectués en fonction du 100m crawl, je suis donc tranquille en vue de cet objectif.