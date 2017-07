Le grand jour est arrivé. Ce mercredi, à la Duna Arena de Budapest, notre nageur belge et plus grand espoir de médaille lors de ces Mondiaux, Pieter Timmers, va disputer les qualifications, et si tout se passe bien, les demi-finales du 100 mètre nage libre. Vice-champion olympique de la discipline en 2016 à Rio, il ne pourra pas passer à côté de sa compétition.

Malgré une préparation qui a été perturbée par la naissance de sa première fille, Timmers fera partie des favoris pour le podium. Après une mise en route quelque peu difficile lors du 200m nage libre lundi, le Belge devra élever son niveau lors de sa course de prédilection, s’il veut au moins espérer se hisser en finale.

Médaillé d’argent à Rio, le nageur de Brabo avait terminé à la 7e place en finale du 100m nage libre lors des derniers Championnats du Monde qui ont eu lieu à Kazan en 2015. Lors de la saison 2016, qui restera sûrement comme la plus belle de sa carrière, il avait aussi réussi à finir à la 5e place de la discipline aux Championnats d’Europe.

Aller chercher une médaille cette année ne sera pas une mission aisée pour Timmers. En effet, la concurrence sera forte, même si le champion olympique Kyle Chalmers ainsi que Santo Condorelli, 4e des derniers Jeux, et Ning Zetao, le champion du monde en titre, seront tous les trois absents. Du côté des favoris, on pourra compter sur le duo américain Adrian-Dressel. Le premier a remporté le Championnat des États-Unis juste devant le second cette année, et ils se battront à coup sûr pour la première place. Timmers devra aussi faire attention à Duncan Scott, le Britannique qui avait fini 5e aux Jeux ainsi qu’à Cameron McEvoy, l’Australien qui détient la meilleure performance de l’année sur le 100m nage libre pour le moment.

En résumé, même si le grand favori sera absent pour cette compétition, Timmers aura énormément de concurrence et devra certainement sortir la meilleure compétition de sa carrière s’il veut aller chercher une médaille à Budapest. Cela sera compliqué, mais certainement pas impossible.