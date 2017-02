L’heure de la rentrée a sonné pour Toma Nikiforov ! Le Bruxellois a effectivement décidé, ce lundi soir, de s’aligner à l’Open de Visé, le week-end prochain, une semaine avant Paris.

Initialement à son programme, Visé avait été rayé de son agenda en raison d’une blessure contractée fin décembre. "J’ai été victime d’une déchirure du biceps fémoral…" confirme-t-il. "Les autres en ont pour six semaines. Moi, c’est trois ! J’avais déjà connu ce genre de blessure avant le Mondial 2014 et je m’en suis rétabli aussi vite. Je dois avoir de bons gènes… Et puis, je me soigne ! Surtout, je positive. Je n’ai jamais arrêté l’entraînement, que ce soit muscu ou cardio . Bien sûr, pendant cette période, j’ai dû m’abstenir de judo, notamment à Mittersill. C’était dur moralement ! Mais j’ai passé une écho de contrôle lundi et il n’y a plus rien."

Tout sourire, Toma a donc repris l’entraînement sur le tatami, le matin avec David Arakelyan, le soir avec Benjamin Harmegnies, également engagé à Visé. Entre les deux, il a fini par persuader le DT francophone, Cédric Taymans, et son entraîneur fédéral, Damiano Martinuzzi, de le laisser combattre, dimanche. "Ils me l’ont déconseillé…" enchaîne-t-il. Ils ont avancé leurs arguments et moi, les miens. Ma blessure est guérie. J’ai envie de combattre. J’en ai même besoin. J’aurai mon père à mes côtés, mais aussi ma famille, mes amis. Je veux voir où j’en suis par rapport à moi, à mon judo et aux nouvelles règles d’arbitrage. Si je commets une erreur, ce sera moins grave à Visé qu’à Paris."

Un raisonnement que comprend Damiano Martinuzzi, mais qui ne le convainc pas entièrement. "Toma a vu sa préparation perturbée par cette blessure. Il ne s’est presque pas entraîné à Mittersill et on ne rattrape pas, comme ça, le temps perdu. J’irais même jusqu’à affirmer que Paris tombera trop tôt pour lui ! Et puis, il y a le poids. En décembre, au Japon, il est monté à 109 kg en prenant de la masse musculaire. Ce lundi matin, il était à 105,5 kg, ce qui signifie qu’il est déjà en plein régime alors qu’il n’a pas beaucoup de graisse perdre… Voilà deux aspects sur lesquels Cédric et moi avons mis l’accent pour étayer notre position. Maintenant, je sais que, psychologiquement, il a besoin de compétition. Et il est capable de gagner ! À Visé comme à Paris ! Mais nous voyons à long terme. C’est toute la différence entre le sportif et l’entraîneur…"

Quoi qu’il en soit, avec Toma Nikiforov en -100kg, l’affiche de la 35e édition de l’Open de Visé n’en sera que rehaussée.