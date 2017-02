Dimanche dernier, à Visé, ils étaient tous là ! Son père Nickolay, sa mère Angelina, son frère Dilyan, sa copine, Nica Antonis, son entraîneur fédéral, Damiano Martinuzzi, et son parrain et président du Crossing Schaerbeek, Alain De Greef. Tous aux petits soins pour Toma Nikiforov, de retour en compétition individuelle après les Jeux de Rio, un rendez-vous qui l’a marqué à jamais, auquel il avoue penser quotidiennement tant il fut cruel pour lui. Talentueux et ambitieux, le Bruxellois de 24 ans s’est relancé de la plus belle manière, en décrochant l’or visétois, dans sa quête de gloire. Nul doute que cette victoire lui a rendu cette confiance, dont il aura bien besoin pour aborder, ce week-end, un autre rendez-vous qui lui tient à cœur : Paris. Et ce, encore avec les siens auprès de lui. Décryptage du clan Nikiforov…

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.