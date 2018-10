La Brabançonne s'est imposée sur la mi-distance, ce samedi, à Ibiza, après une folle remontée dans des conditions dantesques...

Arrivée avec un mal de gorge tenace aux Championnats d'Europe mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied), il y a une semaine, Alexandra Tondeur a signé, ce samedi, à Ibiza, un formidable exploit, remontant de la septième place, à la sortie de l'eau, à la première, sur la ligne d'arrivée ! La Brabançonne s'est donc offert l'or, une nouvelle médaille européenne après celle l'argent, décrochée sur longue distance, mi-septembre, à Madrid.

L'épreuve s'est déroulée dans des conditions dantesques en raison des trombes d'eau tombées sur l'île des Baléares, plus réputée pour son côté festif que sportif. Reporté d'une demi-heure, puis d'une heure et demi, le départ a finalement été donné sur le coup de 15 h avec une partie cycliste ramenée de 90 à 45 km !

Et c'est justement à vélo qu'Alexandra a signé une folle remontée... Sortie de l'eau avec deux minutes et demi de retard sur la tête, Alex a posé son vélo en troisième position, à moins d'une minute de la Suissesse Derron et de la Danoise Pedersen, grandissime favorite.

Contrairement à Madrid où le parcours recelait 4.000 m de dénivelé positif, celui d'Ibiza était plat. Avantage donc à la puissance, mais la réduction de deux à une boucle de 45 km a sans doute été favorable à notre compatriote, pourtant opposée à de véritables spécialistes de la mi-distance, voire du quart, la fameuse distance olympique...

Après avoir pris son temps lors de la deuxième transition (vélo-course à pied), Alexandra Tondeur est rapidement revenue sur Derron et Pedersen, creusant ensuite des écarts assez conséquents sur ses adversaires, la Britannique Hector prenant le relais d'un semblant de poursuite. Sur des routes, souvent pavées, trempées et glissantes, Alexandra a laissé parler ses jambes pour réussir une magnifique performance !