Depuis Ibiza où elle s'aligne, ce samedi, aux Championnats d'Europe mi-distance, la Brabançonne annonce son programme 2019 et son objectif 2020 : l'Ironman d'Hawaï...

Elle a beau se présenter avec un mal de gorge tenace aux Championnats d'Europe mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied), ce samedi, à Ibiza, Alexandra Tondeur n'en a pas moins de la suite dans les idées. Au terme d'une saison 2018 d'ores et déjà réussie pour elle avec une médaille d'argent européenne sur longue distance, mi-septembre, à Madrid, la Brabançonne sait de quoi sera composée son année 2019.

"Compte tenu des circonstances, j'espère simplement bien figurer aux Baléares, d'autant que le parcours ne m'est pas favorable et que le plateau est vraiment relevé. Contrairement à Madrid où le tracé recelait 4.000 m de dénivelé positif, celui d'Ibiza est plat. Avantage donc aux grosses cuisses (sic), que je n'ai pas... Et puis, la concurrence révèle de véritables spécialistes de la mi-distance alors que moi, je me suis réconciliée avec la longue (3,8 km de natation, 180 km à vélo, 42 km à pied)."

En montant sur la deuxième marche du podium européen dans la capitale espagnole, Alexandra a, il est vrai, retrouvé ses sensations, perdues l'an dernier, à Hawaï, où elle avait vécu un véritable calvaire, terminant à la 27e place (sur 28 pro...) en 10h04.47 !

"Ce jour-là, j'ai cru y laisser ma vie... Alors, j'ai bien réfléchi et j'ai tout changé ! Je voulais simplement retrouver le plaisir de m'entraîner et de participer à des compétitions. J'ai quitté mon entraîneur, Luc Van Lierde, et sa structure pour monter mon propre encadrement. Cette saison fut donc celle d'un retour aux sources. J'en avais besoin pour me reconstruire. Et je suis très satisfaite, à la fois du résultat et de la manière, de toutes mes prestations."

À tel point qu'Alexandra Tondeur annonce d'ores et déjà son retour sur les épreuves au label Ironman en 2019 avec l'objectif de s'aligner, à nouveau, à Hawaï en 2020 !

"Disons que j'ai imaginé un programme 2019 avec quatre objectifs : le Mondial longue distance à Pontevedra (04/05), l'Ironman de Nice (30/06), l'Embrunman (15/08) et l'Ironman de Cervia (21/09). Pour ce qui est d'Hawaï, je n'ai jamais dit que je n'y retournerais plus. Mais je ne veux plus revivre le calvaire qui fut le mien en 2017. C'est pourquoi j'adapterai ma préparation en écoutant mieux mon corps et mes sensations aux entraînements."

À 31 ans, la Brabançonne sait décidément ce qu'elle veut...