Dans ce groupe 7 du tour principal de l'UEFA Futsal cup, les champions de Belgique sont les favoris.

Après leur large succès contre les Suisses de Minerva (8-0), ils devaient l'emporter face à Regensburg afin de valider leur ticket pour la suite de la compétition.

Mercredi soir, Regensburg a partagé l'enjeu face aux hôtes de Sievi. Solides derrières, les Allemands ne voulaient pas craquer face aux Belges. Mais, rapidement, Leitao débloquait la situation. Le Brésilien en profitait pour inscrire son quatrième but de la compétition. La partie était plutôt équilibrée. Même si Gooik dominait, l'adversaire ne craquait pas. 1-0, c'était le score à la pause.

Au retour des vestiaires, Regensburg poussait tant et plus pour revenir dans le coup. Kruel n'accrochait pas le cadre. Les Belges n'étaient pas à l'abri d'un retour adverse. Gonzalo répliquait. Guimaraes sortait un arrêt important. Ce n’était que partie remise. Dans la foulée, Rahou la jouait avec finesse. Le Carolo doublait la mise. Les Allemands craquaient. De Bail et Teixeira en profitaient. Leo et Rahou donnaient au score son allure définitive.

Samedi, à 15h, Gooik défiera les Finlandais de Sievi, pour assurer leur qualification.

Regensbug (ALL) 0 – Gooik 6

Buts : 3e Leitao (0-1), 27e Rahou (0-2), 30e De Bail (0-3), 36e Teixeira (0-4), 39e Leo (0-5), 40e Rahou (0-6)

Avertissement : De Bail

Exclusion : 39e Andrezinho (2cj)