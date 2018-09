Avant de voir se concrétiser l’opposition dont ils rêvent depuis plusieurs mois, entre le Britannique Anthony Joshua (tenant des titres WBA, IBF, IBO et WBO) et l’Américain Deontay Wilder (champion WBC), les amateurs de boxe devront encore patienter. La WBA a, en effet, imposé à son super-champion (21v.) de défendre sa ceinture face à son challenger, Alexander Povetkin (34v., 1d.). Le combat, qui se déroulera ce samedi soir (21 heures , VOOsport World 1) dans un stade de Wembley copieusement garni (90.000 spectateurs), n’aura rien d’une promenade de santé pour Anthony Joshua, bien conscient que dans la catégorie des lourds, "un seul coup peut changer la face d’un combat".

En mars dernier, pour la première fois de sa carrière, le boxeur de 28 ans n’avait pas réussi à écourter un combat, celui l’opposant au Néo-Zélandais Joseph Parker. Cette fois, il prédit une issue rapide, "un K.-O. au huitième round", qui serait considéré comme un petit exploit. Alexander Povetkin, qui rend onze ans et 10 cm à son cadet, est, en effet, un adversaire qu’il convient de ne pas prendre à la légère. Solide cogneur, boxeur hargneux qui aime combattre de près, il n’accuse qu’une seule défaite, aux points, des œuvres de Vladimir Klitschko. C’était en 2013 et, depuis, le Russe a aligné huit victoires, dont six avant la limite. Ce même Vladimir Klitschko contre qui Joshua avait fini par prendre l’ascendant, il y a un an et demi, à l’issue d’un combat dantesque, pour le gain des titres WBA et IBO, et une victoire qui lui vaut d’incarner aujourd’hui la catégorie reine.

"Il a cette puissance de frappe, peut-être le meilleur crochet gauche du monde, et de gros K.-O. à son palmarès, donc c’est à moi de gérer mon affaire en fonction de cela, a expliqué Joshua. Si je le frappe en permanence, cela pourrait le stopper. Je dois l’annihiler dès le départ."

Sous peine de voir le piège russe se refermer sur lui...