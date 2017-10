Depuis plusieurs années, Bruxelles est fière de posséder le plus grand marathon relais du monde avec l’Adecco Brussels Ekiden. Le principe est simple: en relais, une équipe composée de six coureurs doit couvrir la célèbre distance de 42,195 km. Un événement réunissant les clubs d’athlétisme, les plus anonymes mais surtout les entreprises présentent en nombre parmi les 1400 formations inscrites.

Et cette édition 2017 fut un grand cru puisque le soleil fut de la partie mais surtout, parce que le Team Calipage-Craft s’est offert le record de Belgique d’Ekiden en couvrant la distance en 2h06.22.