L’Ironlakes sera organisé le 22 septembre et devrait, dès 2020, obtenir le label Ironman

Grande nouvelle pour le triathlon belge. 2019 verra l'organisation d’un triathlon full distance (3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42,195 km de course à pied) sur notre territoire avec l’Ironlakes. Celui-ci aura lieu le 22 septembre autour du site des Lacs de l’Eau d’Heure.

Une demi-distance (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied) sera également organisée le même jour. Les organisateurs, qui ont l'expérience du milieu pour, notamment, déjà mettre sur pied l'Xterra Belgium, espèrent attirer pour cette première « au moins 550 triathlètes », dont plus de la moitié venus de l’étranger

Dès 2020, l’objectif sera d’obtenir le réputé label Ironman, ce qui n’a encore jamais été fait en Wallonie. Le dernier triathlon full distance organisé en Wallonie fut le Belman, à l’est du pays.

«Je suis hyper enthousiaste à l’annonce de l’organisation de cet événement », a commenté Alexandre Tondeur, triathlète professionnelle présente lors de l’annonce et qui disputera le demi-distance en septembre prochain. «Il y a vraiment moyen de faire quelque chose d’extraordinaire autour du site des Lacs de l’Eau d’Heure. »