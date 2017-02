Les joueurs de Loughborough et de Plymouth en National League One (3e division anglaise) seront peut-être surpris cet après-midi lorsqu'ils se verront qui sera leur arbitre du jour. Il s'agira d'une jeune femme de 26 ans, Sara Cox. Cela n'est pas simplement cocasse, c'est surtout historique puisque Sara Cox deviendra cet après-midi la première femme à arbitrer un match de rugby à ce niveau-là. Interrogée par Radio 1 Newsbeat, il s'est déclarée "excitée" de recevoir cette "opportunité". Ravie, la jeune femme garde aussi la tête froide, comme tout bon arbitre doit l'avoir. "Je ne me vois pas arbitrer différemment que mes collègues masculins à ce niveau-ci."

"Monsieur ! Euh..."

Joueuse jusqu'à ses seize ans

Comme beaucoup d'arbitres, que ce soit de rugby ou d'autres sports, Sara Cox est d'abord une passionnée de son sport et une pratiquante de sa discipline. Elle a d'ailleurs joué au rugby jusqu'à ses seize ans avant de devoir arrêter à cause d'une blessure. "J'ai joué jusqu'en moins de 20 ans pour l'équipe nationale, mais c'est devenu trop difficile par après. Alors je me suis dit, c'est fini pour le jeu, que pourrais-je faire d'autre ? Le coaching ne m'intéressait pas vraiment alors je me suis intéressée à l'arbitrage... et me voici."