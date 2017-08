Les événements internationaux s'enchainent pour les jeunes sportifs belges. Après le Festival Olympique de la jeunesse, ou encore les Jeux de la Francophonie en Cote d'Ivoire, place dans quinze jours à l'Universiade, les Jeux Olympiques pour étudiants.

La Belgique se déplacera à Taipei, à Taiwan, qui se transforme visuellement petit à petit en parc olympique, avec un contingent de 33 sportifs (10 sports) qui ont, pour la plupart découvert la culture locale lors d'une réception organisée par le bureau de représentation de Taipei à Bruxelles.

"C'est la première fois que cela est organisé. Ca devrait devenir une habitude", rigole Tom Verriest, le président du sport universitaire en Belgique. Entre gastronomie, culture et autre quizz, la vingtaine des jeunes sportifs présents ce jeudi ont joué le jeu avant de vraiment retrouver le sérieux obligatoire pour un événement considéré comme le troisième plus gros rassemblement de sportifs au monde (10.000 athlètes représentants 170 pays sont attendus). "On se situe entre un championnat d'Europe et du monde", souligne Eric Baudson, chef de délégation adjoint. "Nous avons donc quand même du très haut niveau même si nous avons perdu notamment quelques athlètes en raison du calendrier et du championnat du monde ou encore avec le Mondial de natation ou un événement international en judo."

Par le passé, cette compétition a vu passer notamment Valérie Courtois et pas mal de Yellow Tigers, Fanny Smets, Jean-Yves Bottieau, Philip Milanov ou encore Thomas Van der Plaetsen qui avait fait de Gwangju 2015 en Corée du Sud sa compétition de reprise après son cancer. "Thomas sera en plus présent sur place. Il recevra une médaille par la Fisu (NdlR: l'instance mondiale) pour l'ensemble de sa carrière après avoir vaincu son cancer (NdlR: le gymnaste allemand Hambüchen, champion olympique à la barre fixe à Rio l'a également reçue)", se félicite Verriest. "L'Universiade, c'est en tout cas un bon tremplin vers les Jeux Olympiques."

Les Universitaires ont rendez-vous le 19 août pour la cérémonie d'ouverture. La Belgique espère au moins décrocher trois médailles. En 2015, la délégation belge était revenue de Corée du Sud avec 7 médailles (dont 3 en or).