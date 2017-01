Pas de chance pour Charline Van Snick ! À peine commencé, son stage de préparation à la nouvelle saison est déjà terminé. Arrivée dimanche soir, à Mittersill, avec toutes les élites francophones, la Liégeoise s’est blessée dès son premier entraînement. "Lundi matin, dès le premier randori (simulation de combat) , Charline a ressenti une vive douleur au genou lors d’un mouvement au sol…" raconte Cédric Taymans, le DT francophone, un peu dépité. "Et on a d’emblée compris que ce n’était pas anodin parce que Charline n’est pas du genre à se plaindre sans raison. Notre kiné l’a examinée, mais il lui était impossible de poser un diagnostic précis. C’est pourquoi, après une journée de mardi passée à boiter, on a décidé de la rapatrier en Belgique ce mercredi."

Charline a donc perdu le sourire qu’elle affichait, notamment en compagnie de Lola Mansour, lors de son arrivée en Autriche, où de nombreux judokas, belges et étrangers, ont pris l’habitude de poser les jalons de leur saison. "Seule une résonance magnétique devrait permettre d’évaluer la gravité de sa blessure !" enchaîne Taymans. "Pour ma part, j’espère qu’il n’y a pas de déchirure. Sans quoi ce serait un sérieux contretemps. Mais inutile d’épiloguer avant que Charline n’ait passé les examens."

Et ceux-ci sont prévus vendredi, comme le confirme Charline elle-même, à peine rentrée au pays. "J’ai beau positiver mais, là, je ne sais pas. J’ai mal par moments. Et il est évident que je trouverai le temps long d’ici à vendredi et le verdict des médecins…"

Pour rappel, Charline avait prévu de débuter sa saison 2017 à Sofia, le 4 février, d’enchaîner avec Paris, le 11, et Düsseldorf, le 24, avant de se rendre à Tbilissi, fin mars, et à l’Euro, son premier véritable objectif en -52 kg, sa nouvelle catégorie. En attendant, la préparation des francophones, auxquels s’est joint Kenneth Van Gansbeke (-66 kg), se poursuit en Autriche. Premier rendez-vous : les 4 et 5 février, à Visé, Arlon, Odivelas et Sofia, selon le niveau de chacun.