Nouvelle édition de notre grand sondagesur les

Depuis 2011, nous élisons l’athlète belge le plus apprécié , le lauréat 2016, qui succédera à Kevin De Bruyne, sera dévoilé dans nos éditions de ce samedi. Mais, depuis deux ans, nous déclinons aussi notre sondage dans sa version sportifs étrangers .

Roger Federer a remporté nos deux premières éditions. En 2014, le tennisman suisse avait devancé Nadal et Messi ; en 2015, il fut encore plébiscité devant l’Argentin et son pote Rafael . Pas de triplé néanmoins pour RF : il garde un capital sympathie énorme en Belgique, mais il rétrograde à la troisième place. Même si notre sondage n’est pas basé sur les performances sportives (il mesure le degré de popularité des sportifs : les sondés doivent citer leurs cinq athlètes préférés), le fait que Federer a connu une année dans l’ombre a sans doute joué en sa défaveur.

Car notre nouveau lauréat a, lui, été dans la lumière, en 2016 : Usain Bolt a été plébiscité. Il est n°1 dans le cœur des Belges. 4e en 2014 et en 2015, il monte cette fois sur le trône. Ses beaux JO, sa moisson record de médailles d’or, sa cool attitude , sa prochaine retraite… autant d’éléments qui ont permis au sprinter jamaïcain de devenir le sportif étranger le plus populaire de notre royaume.

Son dauphin est une surprise : Peter Sagan, 10e l’an dernier, a vu sa cote monter en flèche. Le cycliste slovaque est, de loin, le n°1 en Flandre (37,5 % l’ont cité, pour… 5,4 % seulement en Wallonie !), ce qui pèse dans notre sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif de la population. Et ce qui lui vaut cette belle 2e place finale.

Ce sont aussi les votes flamands qui permettent à Mathieu van der Poel (8e), Zdenek Stybar (11e alors qu’il n’a pas été cité au Sud du pays), Max Verstappen (12e) ou Christopher Froome (18e) de bien figurer dans notre classement 2016.

Derrière le podium Bolt-Sagan-Federer, Rafael Nadal (4e), habitué aux places d’honneur de notre sondage, fait de la résistance. Les Belges continuent donc d’apprécier la paire d’ex-n°1 mondiaux Federer-Nadal plutôt que celle composée des actuels maîtres des courts, Djokovic (9e)-Murray (29e !). Et ils restent séduits par les divas en jupe blanche : Serena Williams (7e) et… Maria Sharapova (10e), dont la suspension n’a pas trop écorné son image (la Russe était 7e l’an dernier).

Par contre, les footballeurs ont perdu des plumes. Messi (5e) disparaît pour la première fois du podium, mais il devance toujours Cristiano Ronaldo (6e), loin devant Iniesta (20e).

L’année 2017, et son lot de joies, de larmes et de… retraites sportives, va-t-elle redistribuer les cartes de vos cœurs?

Réponse dans douze mois…





1) Usain Bolt (Jamaïque) / Athlétisme

28,3 %

En brillant dans le ciel de Rio, la Foudre a terrassé ses adversaires. Usain Bolt a profité des Jeux pour devenir le number one dans le cœur des Belges. Pour ses dernières Olympiades, le sprinteur jamaïcain a remporté trois titres olympiques l’été dernier au Brésil (100 m, 200 m, 4x100 m), portant son total personnel à 9 médailles d’or olympiques en 3 JO (Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016). Un exploit jamais réalisé, qui lui vaut l’estime de notre peuple. Et la Belgique ne lui a pas tenu rigueur de son absence à Bruxelles, lors du Mémorial Van Damme 2016…

Dans l’édition 2016 de notre sondage, Bolt a été plébiscité par les hommes : 31,6 % l’ont placé parmi leurs 5 sportifs étrangers préférés. Il fait un peu moins bien chez les dames (une sur quatre), qui lui ont préféré Nadal. Et s’il a été devancé sur la ligne par Peter Sagan en Flandre, le Jamaïcain a été plébiscité en Wallonie et à Bruxelles. Et il fait le plein chez les moins de 50 ans.

Son départ à la retraite annoncé (il disputera aux Mondiaux de Londres ce qui devrait être sa dernière grande compétition) va-t-elle laisser son trône 2017 vacant ?





2) Peter Sagan (Slovaquie) / Cyclisme

23,9 %

10e l’an dernier, Peter Sagan bondit au 2e rang de vos sportifs étrangers préférés. La moisson 2016 du cycliste slovaque sur la route fut bonne : il a remporté une grande classique, le Tour des Flandres; le titre européen, conquis en septembre en Bretagne; le maillot vert du Tour de France; et a conservé sa vareuse arc-en-ciel.

Mais c’est sans doute grâce à son succès au Ronde qu’il a conquis l’estime des Belges, surtout au Nord du pays. Le Slovaque, qui fait le plein chez les plus de 40 ans, est, de loin, le plus aimé des Flamands : 37,5 % l’ont placé parmi leurs 5 sportifs préférés, alors qu’il ne figure pas le Top 10 wallon, ni dans le bruxellois.

Sa hargne sur le vélo, mais aussi, sans doute, ses excentricités pied à terre, lui permettent d’être une star en Flandre, et de remplacer dans le cœur de nos amis flamands Fabian Cancellara, 6e l’an dernier mais qui, ayant pris sa retraite, disparaît de notre sondage.





3) Roger Federer (Suisse) / Tennis

22,1 %

Après deux années au sommet de notre sondage, Roger Federer laisse son trône, mais parvient à conserver un podium.

Sportivement, le Suisse de 35 ans a vécu une année 2016 compliquée. Retombé au 16e rang mondial, son classement le plus bas depuis octobre 2002, l’ex-n°1 a soigné durant de longs mois une blessure à un genou, mais il reste néanmoins votre tennisman préféré. Sa côte est toujours excellente du côté francophone (2e à Bruxelles et en Wallonie), où seul Bolt le double au sprint. Et tandis qu’il avait fait l’unanimité dans les trois régions de notre pays l’an dernier, RF dégringole à la 6e place en Flandre. Ce qui lui coûte donc son titre de Sportif étranger Préféré des Belges.

Alors que le recordman de victoires en Grand Chelem (17) part en reconquête en 2017, afin de réintégrer le Top 10 mondial, voire mieux encore, parviendra-t-il à redevenir le chouchou des Belges ?





4) Rafael Nadal (Espagne) / Tennis

19,8 %

Depuis le lancement, en 2014, de notre sondage version sportifs étrangers, Rafael Nadal a toujours fait partie des préférés des Belges, même si le tennisman perd un rang chaque année. 2e en 2014, 3e en 2015, il chute cette fois du podium, mais garde la cote puisque vous êtes 19,8 % à avoir placé l’Espagnol parmi les 5 sportifs que vous appréciez le plus : c’est 3 % de plus que l’an dernier ! Son 4e rang s’explique donc davantage par la progression de Bolt et Sagan que par un désamour du peuple belge. Cette année, Nadal détrône même Federer dans le cœur des femmes, visiblement pas insensibles à ses muscles toujours saillants. Car, sportivement, 2016 ne fut pas une bonne année. Le nonuple vainqueur de Roland-Garros, 30 ans, souvent blessé, veut rebondir en 2017…





5) Lionel Messi (Argentine) / Football

18,0 %

3e en 2014, 2e en 2015, on pouvait s’attendre à voir Lionel Messi à une meilleure position dans notre sondage. Même s’il a continué à empiler les buts, le footballeur paie sans doute une année où il fut moins en lumière avec le Barça (pas de nouvelle Ligue des Champions) et avec l’Argentine (nouveau fiasco lors de la Copa America). S’il a un peu vécu dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, vainqueur de la C1 et de l’Euro, en 2016, Messi reste votre footballeur préféré, devant le Portugais du Real, 6e de notre classement.





LA SUITE DU CLASSEMENT





La méthode

Sondage effectué par Dedicated via Internet du 14 décembre au 20 décembre 2016, sur un échantillon strictement représentatif de 1.007 Belges âgés de 18 ans ou plus. Les enquêtes ont été réalisées dans chacune des trois régions de Belgique : 333 en Wallonie, 99 à Bruxelles et 575 en Flandre. La sélection des répondants a été réalisée par Internet dans le respect des quotas sur les principaux critères sociodémographiques (sexe, âge…) et répartie de façon représentative entre les provinces de chacune des régions. La marge d’erreur maximale (c’est-à-dire pour des fréquences observées proches de 50) est de 3.08 % sur l’échantillon total. Sur une liste d’une centaine de sportifs/sportives étrangers en activité proposée, les sondés devaient choisir leurs cinq favoris, avec possibilité d’ajouter un(e) sportif/sportive de leur choix.





Le sportif préféré des Belges

Ne manquez pas la DH de ce samedi : les résultats de la 6e édition noir-jaune-rouge de notre grand sondage Le Sportif Préféré des Belges y seront devoilés.

Qui succédera à Kevin De Bruyne, plébiscité l’an dernier, devant Jean-Michel Saive et Thibaut Courtois ?

Réponse demain…

Le palmarès belge

2015 Kevin De Bruyne

2014 Thibaut Courtois

2013 Vincent Kompany

2012 Tia Hellebaut

2011 Kim Clijsters