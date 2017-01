Bolt l'a déjà obtenu à trois reprises, en 2009, 2010 et 2013.

Le sprinter jamaïcain Usain Bolt, le champion olympique du 5000 et du 10000 mètres Mo Farah, le numéro un mondial du tennis Andy Murray, les stars de la NBA Stephen Curry et LeBron James et le footballeur portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo, champion d'Europe des clubs et des nations de football, sont les six nominés pour les Laureus World Sports Awards-2017, autrement dit les "Oscars" du Sport.

Bolt l'a déjà obtenu à trois reprises, en 2009, 2010 et 2013, tandis que l'ex-numéro un mondial du tennis, le Serbe Novak Djokovic, qui avait déjà été sacré en 2012 et 2015, est le dernier lauréat.

Les six dames nominées sont la gymnaste Simone Biles, la nageuse Katie Ledecky, les athlètes Allyson Felix et Elaine Thompson, la joueuse de tennis Angelique Kerber et la cycliste sur piste Laura Kenny (Trott). La lauréate succédera à Serena Williams. Justine Henin avait pour rappel obtenu le prix en 2008.

Le prix de l'équipe de l'année se jouera entre le Portugal, champion d'Europe, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, le team de F1 Mercedes, le Brésil champion olympique de football, Cleveland Cavaliers, champion NBA et Chicago Cubs, le champion MLB de baseball.

Les autres prix en jeu sont celui de la prestation la plus exceptionnelle, celui de la Révélation de l'année, celui du come back de l'année obtenu par Kim Clijsters en 2010, celui des moins valides et celui de l'Action de l'année. Aucun(e) Belge ne figure parmi les nominé(e)s.

Les "Oscars du sport", seront décernés le 14 février à Monaco lors des Laureus World Sports Awards.