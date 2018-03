Autres sports Alex Miskirtchian, ex-challenger mondial, connaît Goulamirian, arménien d’origine comme lui, mais surtout l’entraîneur de celui-ci, Abel Sanchez !

Avec le recul et une retraite sportive qu’il a officialisée le 14 décembre dernier, Alex Miskirtchian a bel et bien manqué le coche le 31 mai 2014 à Macao. Ce jour-là, le Dinantais a mis à terre le champion du monde IBF Evgeny Gradovich à mi-combat mais il n’a pu forcer le destin et terminer le travail.